Clara García reivindicó a la Región Centro ante Nación

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, participó en San Francisco, Córdoba, del recambio de autoridades de la Región Centro y destacó el funcionamiento del bloque como una expresión de federalismo y articulación entre provincias. La legisladora reivindicó el peso productivo de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y cuestionó la relación del Gobierno nacional con el interior.

La ceremonia se desarrolló en el marco de la XIX Junta de Gobernadores y reunió a Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio. Durante el encuentro, Frigerio asumió la presidencia pro témpore de la Región Centro, en reemplazo del mandatario cordobés, como parte del esquema de rotación de la conducción entre las tres provincias.

«Esta ceremonia que ya es tradicional, donde los tres gobernadores van rotando cada año en la presidencia de la Región Centro, es un gran ejemplo de federalismo para el país», sostuvo García. La dirigente santafesina remarcó además la convivencia dentro del bloque de administraciones de distinto signo político y su capacidad para sostener una agenda común.

En ese sentido, afirmó: «No es fácil que tres provincias con tres signos políticos diferentes digan presente para defender a los que producen, a los que trabajan, a los que generan el desarrollo en el país cuando la Nación da la espalda».

Reclamos por rutas, recursos y retenciones

García vinculó la consolidación de la Región Centro con los reclamos que las tres provincias vienen planteando ante el Gobierno nacional, especialmente en materia de infraestructura, recursos y políticas destinadas al sector productivo.

«Nos da la espalda con las rutas, con los recursos, con la obra pública, con las retenciones, que salen de la riqueza de la Región Centro y van a las arcas de un gobierno nacional que no las reintegra de forma equitativa», cuestionó la presidenta de la Cámara baja santafesina.

Uno de los puntos de conflicto ha sido el estado de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. La Provincia asumió recientemente por 20 años la administración y el mantenimiento de la Ruta Nacional A012, luego de meses de reclamos y gestiones ante la Nación para poder intervenir sobre el corredor con recursos provinciales.

El convenio fue firmado el 22 de julio por Pullaro y el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli. Al día siguiente comenzaron los primeros trabajos, con una inversión provincial de $4.300 millones destinada inicialmente a bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias. La A012 constituye un corredor estratégico para el transporte de cargas y el acceso al complejo portuario del Gran Rosario.

El reclamo santafesino, sin embargo, también alcanza a las rutas nacionales 11 y 33, cuyo deterioro genera cuestionamientos por la seguridad vial y las dificultades que provoca para la logística productiva hacia los puertos del sur provincial.

Producción y políticas comunes

Durante su participación en San Francisco, García también cuestionó decisiones nacionales relacionadas con el ingreso de alimentos y planteó la necesidad de sostener políticas de protección de la producción agroalimentaria.

«Hoy vemos cómo a nivel nacional dan de baja los controles para la entrada de alimentos, siendo que somos una potencia agroalimentaria y tenemos tanta reserva de calidad», expresó.

La legisladora también hizo referencia a la preparación frente al fenómeno de El Niño y reclamó previsión ante sus posibles consecuencias. «Al mismo tiempo, no hay ningún tipo de previsión nacional para enfrentar el fenómeno del Niño, un evento climático que ya sabemos será muy complejo», señaló.

En Santa Fe, el Gobierno provincial presentó el 24 de julio su estrategia preventiva para El Niño 2026/2027 durante una Mesa de Coordinación Federal realizada en Misiones e impulsada por la Agencia Federal de Emergencias. La planificación contempla la coordinación de distintas áreas provinciales ante los escenarios climáticos previstos para los próximos meses.

Una sede permanente para la Región Centro

La jornada también incluyó la inauguración de la Casa de la Región Centro en San Francisco, que funcionará como sede administrativa permanente del organismo y como espacio para coordinar las acciones conjuntas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La apertura de la sede institucional acompañó el traspaso de la presidencia pro témpore y ratificó el proceso de integración que las tres provincias vienen profundizando mediante reuniones de gobernadores y equipos técnicos, con una agenda vinculada principalmente a infraestructura, producción y articulación regional.

Durante el encuentro también hubo un reconocimiento a Jorge Obeid, Jorge Busti y Ramón Mestre, gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, respectivamente, que impulsaron la conformación de la Región Centro.

García consideró que esa construcción política mantiene vigencia frente a los desafíos actuales y sostuvo que el interior productivo debe ocupar un lugar central en las políticas de desarrollo del país.

«Aquí, en San Francisco, ratificamos que en el interior está el motor del desarrollo del país. Es desde esta región tan pujante que vamos a seguir reivindicando el diálogo, la integración y la articulación de políticas productivas para impulsar el crecimiento del país», concluyó.