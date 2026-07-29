La diputada provincial Sofía Galnares reconoció los 30 años de “Concejales por un Día”, el programa creado en 1996 por el Colegio Taller de Nazareth de Venado Tuerto y que actualmente convoca a estudiantes secundarios de toda la ciudad. La legisladora entregó una Declaración de Interés de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe por la trayectoria de la iniciativa.

El reconocimiento pone en valor tres décadas de formación ciudadana y participación juvenil, a través de una propuesta que permite a los estudiantes acercarse al funcionamiento del Poder Legislativo local, debatir problemáticas de la comunidad y elaborar proyectos.

Galnares destacó especialmente la continuidad del Taller de Nazareth como institución impulsora y recordó su propia vinculación con la experiencia. “Muchos de quienes hoy tenemos responsabilidades políticas en Venado Tuerto y en la provincia de Santa Fe pasamos por este programa. Fue nuestro primer acercamiento a la política, entendida como una herramienta para transformar la realidad desde las ideas y el compromiso”, señaló.

La legisladora agregó que algunas propuestas surgidas de estudiantes tuvieron posteriormente expresión en políticas públicas. “Incluso muchas políticas públicas que hoy se llevan adelante tuvieron su origen en proyectos o propuestas que, años atrás, presentaron estudiantes en ‘Concejales por un Día’. Eso demuestra el enorme valor de generar espacios donde los jóvenes puedan participar, debatir y ser escuchados”, sostuvo.

Una iniciativa que nació en 1996

“Concejales por un Día” fue creado en 1996 por el Colegio Taller de Nazareth como una experiencia educativa destinada a acercar a los estudiantes a la actividad legislativa municipal. Con el paso de los años, la propuesta amplió su alcance y se incorporaron alumnos de otras instituciones educativas.

Desde 2021, el programa se abrió a las distintas escuelas secundarias de Venado Tuerto, en una organización conjunta que actualmente involucra al Concejo Municipal, el Gobierno local y el Taller de Nazareth. La edición 2026 es la trigésima desde la creación de la iniciativa.

Galnares remarcó la permanencia del proyecto y el papel desempeñado por la institución educativa durante ese recorrido. “Este reconocimiento es para una escuela que hace 30 años apostó por un proyecto innovador y que nunca dejó de creer en la participación de los jóvenes. El Taller de Nazareth sembró una propuesta que hoy sigue creciendo y demuestra que la educación también forma ciudadanos comprometidos con su comunidad”, expresó.

La continuidad de “Concejales por un Día”, consideró la diputada, también refleja la articulación entre las instituciones educativas y el Estado para promover espacios de participación desde la escuela secundaria.

“Cuando una escuela impulsa un proyecto durante 30 años y logra que cada vez más jóvenes se involucren, está dejando una huella en la ciudad. Felicito al Taller de Nazareth por este recorrido y a todas las instituciones que hoy acompañan una iniciativa que fortalece la ciudadanía y el compromiso con el bien común”, afirmó.

De las ideas al recinto del Concejo

La edición 2026 fue puesta en marcha en mayo con un acto en el recinto del Concejo Municipal y mantiene la modalidad de participación de estudiantes de primero a sexto año de las escuelas secundarias de Venado Tuerto.

El programa propone abordar temáticas vinculadas con el ambiente y la sustentabilidad, el desarrollo humano, el urbanismo y los espacios públicos, entre otras cuestiones de interés comunitario. A partir de esas inquietudes, los participantes trabajan en la formulación de iniciativas que posteriormente llegan al ámbito legislativo local.

Durante el proceso, los jóvenes se capacitan sobre el funcionamiento del Concejo y la elaboración de proyectos legislativos, además de trabajar sobre sus propuestas con acompañamiento institucional. La experiencia culmina con una sesión en la que presentan y debaten las iniciativas desarrolladas.

El crecimiento del programa quedó reflejado en las últimas ediciones. En 2025 participaron 280 alumnos pertenecientes a 12 escuelas secundarias públicas y privadas de Venado Tuerto, mientras que años anteriores también registraron una amplia convocatoria de estudiantes.

A tres décadas de aquella primera experiencia impulsada por el Taller de Nazareth, el reconocimiento legislativo destaca la continuidad de una propuesta que incorporó la participación juvenil como parte de la formación ciudadana y que permitió a sucesivas generaciones conocer desde adentro el debate, la elaboración de iniciativas y el funcionamiento de las instituciones democráticas locales.