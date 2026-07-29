Triple choque en la Ruta 33 entre Venado Tuerto y Sancti Spíritu

Una camioneta y dos camiones protagonizaron un fuerte siniestro vial este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional 33, en el sector del cruce ferroviario entre Venado Tuerto y Sancti Spíritu. Pese a la violencia de la colisión, no se registraron personas con lesiones de gravedad.

El accidente ocurrió minutos antes de las 10 y tuvo como protagonistas a una Volkswagen Amarok, un camión Mercedes-Benz y un Ford 1730, que circulaban en el mismo sentido, desde Sancti Spíritu hacia Venado Tuerto.

De acuerdo con lo explicado por el bombero Walter Barbieri, los vehículos redujeron la velocidad al aproximarse al paso ferroviario. En esas circunstancias, el Mercedes-Benz alcanzó desde atrás a la Amarok, que como consecuencia del impacto fue desplazada hacia adelante y terminó chocando contra el acoplado del Ford 1730 que circulaba delante.

El conductor de la Amarok fue asistido en el lugar

La camioneta era conducida por un hombre de 45 años, domiciliado en Sancti Spíritu, quien viajaba solo. El impacto más importante sobre la Amarok se produjo en el sector correspondiente al acompañante, circunstancia que evitó que el golpe afectara directamente al conductor.

Tras el siniestro, el hombre fue asistido por personal médico y recibió el alta en el lugar, sin necesidad de ser trasladado a un centro de salud.

Como dato adicional, se indicó que la camioneta había sido retirada de una concesionaria durante la jornada del martes, apenas un día antes del accidente.

Una conductora sufrió una lesión leve

El camión Mercedes-Benz era conducido por una mujer de 50 años, quien sufrió una lesión leve en la zona del cuello como consecuencia del impacto. Fue evaluada por personal del SIES 107 y tampoco requirió traslado.

El tercer vehículo involucrado, un camión Ford 1730, era conducido por un hombre de 54 años, quien resultó ileso.

Según la información preliminar, los dos camiones procedían de Santa Rosa, provincia de La Pampa, y se encontraban realizando el viaje juntos.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SIES 107, efectivos policiales y agentes de Tránsito, que realizaron las tareas de asistencia y ordenamiento en el sector de la Ruta Nacional 33 donde se produjo la colisión.