Provincia reparará la Ruta 14 entre María Teresa y Christophersen

El Gobierno de Santa Fe pondrá en marcha nuevos trabajos de reparación sobre la Ruta Provincial 14, en el tramo comprendido entre María Teresa y Christophersen, como parte de un programa de mantenimiento que alcanzará distintos corredores productivos del centro y sur de la provincia.

La intervención forma parte de uno de los dos nuevos grupos de obras viales impulsados por la Provincia y estará a cargo de la empresa Savyc S.A., dentro de un paquete que contempla una inversión de $6.285 millones y trabajos en las zonas VI Rosario y VII Venado Tuerto de la Dirección Provincial de Vialidad.

En el departamento General López, la Ruta 14 volverá a ser uno de los corredores alcanzados por el programa de mantenimiento provincial, en este caso sobre el trayecto que conecta María Teresa con Christophersen, un sector utilizado de manera permanente por tránsito regional y transporte pesado.

Los trabajos contemplarán distintos tipos de reparación de acuerdo con el grado de deterioro de la calzada. El administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, explicó que el programa diferencia entre bacheos superficiales y profundos.

En los sectores donde la base se mantiene en buenas condiciones, se realizará el corte de las áreas afectadas, limpieza y reposición con mezcla asfáltica. En cambio, cuando el daño comprometa las capas estructurales, será necesario retirar la sección deteriorada y reconstruir desde las capas inferiores.

Seghezzo señaló que en los corredores del sur provincial ambos tipos de deterioro aparecen con frecuencia debido al volumen de tránsito pesado que circula por estas rutas.

La nueva intervención se suma a otras obras ejecutadas durante los últimos años sobre la Ruta 14. En marzo de este año, el Gobierno provincial inauguró la repavimentación de 26 kilómetros desde Christophersen hacia el sur, hasta la intersección con la Ruta Nacional 7, completando una obra que había comenzado en 2024.

Trabajos en otros corredores del centro y sur provincial

Dentro del mismo grupo adjudicado a Savyc S.A., Vialidad también realizará trabajos sobre la Ruta Provincial 91, entre la Ruta Nacional 34 y la Ruta Nacional 9, y entre Serodino y Totoras; además de la Ruta Provincial 17s, entre la Autopista A012 y Fuentes.

En paralelo, otro grupo de intervenciones estará concentrado en la Zona V de Vialidad, con sede en El Trébol. Allí se priorizarán trabajos sobre la Ruta Provincial 65, entre Bouquet y Díaz; la Ruta Provincial 66, entre Carlos Pellegrini y el límite interprovincial; y la Ruta Provincial 13, entre Las Rosas y Sastre, exceptuando en este último caso el tramo que ya fue repavimentado durante la actual gestión.

Ese conjunto de obras estará a cargo de Pelque S.A. y demandará una inversión provincial de $7.722 millones.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que el objetivo es preservar la infraestructura vial antes de que los deterioros obliguen a intervenciones de mayor magnitud. “Cada peso que se pone en mantenimiento de rutas, evita una repavimentación mucho más costosa mañana”, afirmó.

Más de $50.000 millones en bacheo durante 2026

Con la incorporación de estos dos nuevos grupos, el programa provincial de bacheo 2026 alcanzará seis frentes de trabajo y una inversión superior a los $50.000 millones, distribuidos en diferentes sectores de la red vial santafesina.

Según informó el Gobierno provincial, durante 2024 se ejecutaron ocho grupos de mantenimiento, con una inversión actualizada de $75.500 millones, mientras que en 2025 se desarrollaron otros cuatro grupos por $27.600 millones.

De acuerdo con los datos oficiales, la inversión acumulada en mantenimiento de la red pavimentada supera los $150.000 millones desde el inicio de la actual gestión, dentro de una estrategia que busca intervenir de manera sistemática sobre los principales corredores provinciales y evitar que los deterioros evolucionen hacia daños estructurales de mayor complejidad y costo.