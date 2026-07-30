ANSES: Cuánto cobrarán jubilados y asignaciones en agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en agosto un aumento del 1,89% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual vinculado a la inflación. Además, el Gobierno nacional oficializó un nuevo bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

Con la actualización, la jubilación mínima ascenderá a $419.775,93, mientras que quienes accedan al bono completo recibirán durante agosto un total de $489.775,93. El haber máximo, en tanto, se ubicará en $2.824.694,49.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $335.820,74. El incremento mensual también alcanzará a las pensiones y al conjunto de asignaciones comprendidas en el esquema de movilidad.

Los nuevos montos de AUH, AUE y SUAF

La actualización del 1,89% impactará además en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las prestaciones correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Desde agosto, la AUH tendrá un valor de $150.848 por hijo. De ese importe se abonará mensualmente el 80%, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta el cumplimiento de los requisitos previstos para la presentación de la Libreta AUH.

La Asignación por Embarazo también se elevará a $150.848. En el caso del SUAF, la asignación por hijo del primer rango de ingresos será de $75.433, mientras que los valores correspondientes a los restantes escalones dependerán de los ingresos del grupo familiar.

Bono de hasta $70.000 para agosto

A través del Decreto 686/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 durante agosto. La medida alcanza a jubilados y pensionados del sistema nacional, titulares de la PUAM y beneficiarios de pensiones no contributivas y graciables cuyo pago se encuentra a cargo de ANSES.

El refuerzo se pagará completo a quienes, por la suma de sus prestaciones vigentes, perciban un monto igual o inferior al haber mínimo. Para quienes superen ese nivel, el bono será equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar $489.775,93, correspondiente a la suma de la jubilación mínima de agosto y el refuerzo máximo de $70.000.

El decreto establece además que el beneficio previsional deberá encontrarse vigente durante el mes de liquidación. El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y tampoco será computable para otros conceptos.

Calendario para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el mínimo comenzarán a cobrar el 10 de agosto. Ese día será el turno de los DNI terminados en 0; el 11 cobrarán los finalizados en 1; el 12, los terminados en 2; el 13, en 3; y el 14, en 4.

Luego del fin de semana largo, el cronograma continuará el 18 de agosto para los DNI terminados en 5; el 19 para los finalizados en 6; el 20 para los terminados en 7; el 21 para los finalizados en 8; y el 24 de agosto concluirá el esquema con los DNI terminados en 9.

Para las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, los pagos comenzarán el 25 de agosto con los DNI terminados en 0 y 1. El 26 será el turno de las terminaciones 2 y 3; el 27, de 4 y 5; el 28, de 6 y 7; y el 31 cobrarán los beneficiarios con documentos finalizados en 8 y 9.

Fechas para AUH y otras asignaciones

La AUH y la Asignación Familiar por Hijo compartirán el calendario de las jubilaciones mínimas: comenzarán el 10 de agosto con los DNI terminados en 0 y continuarán de manera escalonada hasta el 24, cuando cobrarán los titulares con documentos finalizados en 9. La Asignación por Embarazo tendrá el mismo cronograma.

Para Prenatal y Maternidad, las terminaciones 0 y 1 cobrarán el 11 de agosto; 2 y 3, el 12; 4 y 5, el 13; 6 y 7, el 14; y 8 y 9, el 18. La Asignación por Maternidad se abonará desde el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.

Las Pensiones No Contributivas se pagarán entre el 10 y el 14 de agosto, de acuerdo con la terminación del documento. En tanto, la Prestación por Desempleo Plan 1 se abonará entre el 24 y el 28 de agosto, mientras que el Plan 2 tendrá disponible el pago para todas las terminaciones de DNI entre el 30 de julio y el 11 de agosto.

Las asignaciones de pago único por Nacimiento, Matrimonio y Adopción correspondientes a la primera quincena estarán disponibles entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre. Las de la segunda quincena podrán cobrarse entre el 24 de agosto y el 11 de septiembre.