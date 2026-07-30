Santa Fe prorrogó hasta septiembre el plan de pago de impuestos

El Gobierno de Santa Fe resolvió extender hasta el 30 de septiembre la vigencia del Plan Especial de Pago para regularizar deudas tributarias provinciales. El plazo original vencía este viernes 31 de julio, pero la respuesta obtenida entre los contribuyentes llevó al Ministerio de Economía y a la Administración Provincial de Impuestos (API) a disponer una prórroga de dos meses.

La medida alcanza a obligaciones correspondientes al Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor, Ingresos Brutos y Sellos. El programa permite incorporar deudas tributarias vencidas hasta el 31 de marzo de 2026 y contempla distintas alternativas de financiación según el tipo de contribuyente.

La decisión de ampliar el período de adhesión se conoció después de que los primeros relevamientos mostraran una importante utilización de la herramienta. A una semana del vencimiento previsto inicialmente, se habían registrado 22.481 adhesiones, con una marcada participación de familias y pequeños y medianos contribuyentes.

La Patente concentra la mayor cantidad de adhesiones

El Plan A, destinado a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados y a pequeños y medianos contribuyentes, concentra la mayor demanda. Este segmento acumulaba 17.054 adhesiones en el último relevamiento difundido por la Provincia.

Dentro de ese universo, 10.192 solicitudes correspondían a deudas por Patente Automotor, 4.023 al Impuesto Inmobiliario, 2.829 a Ingresos Brutos y 10 al Impuesto de Sellos. De esta manera, la regularización de obligaciones vinculadas a vehículos encabeza ampliamente las solicitudes.

El Plan B, dirigido a contribuyentes con más de dos inmuebles o dos vehículos registrados, sumaba 5.072 adhesiones. De ese total, 2.815 correspondían a Patente Automotor, 2.245 al Impuesto Inmobiliario, 10 a Ingresos Brutos y dos al Impuesto de Sellos.

En el caso del Plan C, destinado a grandes contribuyentes, también predominaban las obligaciones relacionadas con Patente Automotor, con 171 solicitudes. Además, se contabilizaron seis adhesiones por Ingresos Brutos y cinco por Impuesto Inmobiliario.

Por su parte, el Plan D está orientado a empresas con deudas que se encuentran en discusión administrativa o judicial. Esta modalidad había alcanzado 152 adhesiones, distribuidas entre 69 por Patente Automotor, 44 por Ingresos Brutos y 39 por Impuesto Inmobiliario.

Un régimen especial para prestadores de discapacidad

El programa provincial también contempla condiciones específicas para prestadores de Servicios Asistenciales para Personas con Discapacidad. En estos casos, las obligaciones pueden regularizarse en hasta 36 cuotas con un interés del 0%.

Hasta el 30 de junio se habían contabilizado 20 solicitudes dentro de este régimen particular: nueve vinculadas con Patente Automotor, cinco correspondientes a Ingresos Brutos y seis al Impuesto Inmobiliario.

Desde la Secretaría de Ingresos Públicos señalaron que la herramienta fue diseñada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones provinciales. Al explicar los fundamentos del programa, el organismo indicó que el objetivo es «aliviar la carga tributaria de las familias y las empresas santafesinas».

En ese sentido, la Provincia definió el plan como «una herramienta más para brindar alivio en un contexto macroeconómico complejo, marcado por la desaceleración de la actividad económica y las dificultades de acceso al financiamiento».

Cómo realizar la adhesión

Con la prórroga dispuesta, los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre para incorporarse al régimen. La gestión se realiza de manera digital mediante el portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno de Santa Fe.

Para comenzar el trámite es necesario generar la liquidación correspondiente a la obligación que se pretende regularizar. En el caso del Impuesto Inmobiliario y la Patente Automotor, el procedimiento se inicia mediante la opción de visualización y liquidación de deuda. Para Ingresos Brutos y Sellos se utiliza el sistema específico de liquidación habilitado por la API.

Una vez determinada la deuda, el sistema permite seleccionar el Plan Especial de Pago 2026 y elegir la alternativa disponible, además de consultar el monto financiado, el valor de las cuotas y el cronograma de vencimientos.

Antes de confirmar la solicitud, el contribuyente debe completar una declaración jurada con sus datos de contacto, el carácter en el que realiza la gestión y una Clave Bancaria Uniforme (CBU). Finalizado el procedimiento, puede obtener el formulario correspondiente al convenio y el comprobante para efectuar el primer pago.

La primera cuota puede abonarse mediante las entidades y medios electrónicos habilitados. Las cuotas restantes se debitan automáticamente de la cuenta bancaria informada al momento de formalizar el plan.

La extensión hasta fines de septiembre mantiene así abierta durante dos meses adicionales una herramienta que, según los datos oficiales disponibles antes del vencimiento original, tuvo su mayor nivel de adhesión entre familias y pequeños y medianos contribuyentes.