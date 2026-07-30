Santa Fe: Alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un período de fuerte inestabilidad desde el mediodía del viernes 31 de julio y la mañana del sábado 1º de agosto. Se prevén lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que, en las zonas bajo alerta naranja, podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarilla y naranja por tormentas para distintos sectores de la provincia de Santa Fe, ante el desarrollo de condiciones meteorológicas adversas previsto desde el mediodía del viernes 31 de julio y la mañana del sábado 1º de agosto.

El período de mayor atención comenzará durante la segunda mitad del viernes y se extenderá durante la noche y las primeras horas del sábado. El escenario contempla tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte o severa, con abundante precipitación en períodos breves, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

El Sistema de Alerta Temprana del SMN establece que el nivel amarillo advierte sobre fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, mientras que el nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, los bienes y el ambiente.

Hasta 80 milímetros y ráfagas superiores a 90 km/h

Para las áreas alcanzadas por la alerta amarilla, el organismo prevé tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrán estar acompañados por fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo, abundante lluvia en cortos períodos e intensa actividad eléctrica.

En esas zonas se esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

La situación será más severa en los sectores comprendidos por la alerta naranja. Allí se anticipan tormentas aisladas fuertes, algunas potencialmente severas, con precipitaciones intensas, granizo de diversos tamaños y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En este caso, los acumulados previstos se ubican entre 40 y 80 milímetros, nuevamente con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

El mayor riesgo no estará dado únicamente por el volumen total de precipitaciones, sino también por la posibilidad de que una parte importante de esas lluvias se concentre en lapsos breves, aumentando la posibilidad de anegamientos y complicaciones en sectores con dificultades de escurrimiento.

Un cambio de tiempo hacia el fin de semana

El episodio se producirá luego de una jornada de viernes con condiciones propicias para un incremento de la inestabilidad. Las previsiones disponibles para Rosario y otras localidades santafesinas ya anticipan tormentas durante el viernes y una modificación de las condiciones durante el sábado, asociada al avance del sistema meteorológico.

Ante este tipo de eventos, las recomendaciones oficiales apuntan a evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles y postes y no circular por calles o caminos anegados.

El SMN remarca que las alertas forman parte de un sistema dinámico y pueden ser actualizadas a medida que evoluciona la situación meteorológica, por lo que se recomienda seguir los avisos oficiales durante el viernes y las primeras horas del sábado. Las recomendaciones vinculadas al Sistema de Alerta Temprana son coordinadas con los organismos de Protección Civil.