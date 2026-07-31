Cristóbal López se queda con la Ruta 33 y Corven gana dos corredores

El Gobierno nacional adjudicó cuatro tramos de la Red Federal de Concesiones correspondientes a la Etapa II-B, que comprenden más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales. Creditech, vinculada al Grupo Corven, obtuvo junto con Plantel dos de los corredores, mientras que CPC, empresa del Grupo Indalo, quedó a cargo del Portuario Norte, que incluye la Ruta Nacional 33 y atraviesa Venado Tuerto y buena parte del sur santafesino.

La adjudicación fue formalizada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 1149/2026, publicada el martes 28 de julio en el Boletín Oficial. Las concesiones tendrán un plazo de 20 años e incluyen la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores bajo el régimen de obra pública por peaje.

La resolución oficial confirmó como ganadoras las propuestas de Creditech-Plantel para los tramos Mediterráneo y Portuario Sur; Basaa-Cecosa para el Puntano; y CPC para el Portuario Norte.

Creditech y Plantel se quedaron con dos corredores

En el tramo Mediterráneo se impuso la oferta Nº 38 presentada por Creditech y Plantel, con una tarifa ofertada de $1.989,67 sin IVA. El corredor comprende sectores de las rutas nacionales 7 y 35 y suma alrededor de 672 kilómetros.

El mismo consorcio obtuvo el tramo Portuario Sur mediante la oferta Nº 40, con una tarifa de $1.256,03 sin IVA. Este corredor reúne aproximadamente 637 kilómetros de las rutas nacionales 9 y 188.

De este modo, Creditech y Plantel resultaron adjudicatarias de dos de los cuatro renglones licitados en esta etapa. Para el Grupo Corven, con origen en Venado Tuerto y una trayectoria desarrollada en diferentes actividades empresariales, la participación a través de Creditech representa su ingreso a un negocio vinculado con la explotación de corredores viales nacionales.

Las tarifas consignadas corresponden a las propuestas económicas que determinaron el orden de mérito de la licitación. El procedimiento forma parte del proceso impulsado por el Gobierno nacional para transferir al sector privado la operación de corredores actualmente comprendidos en el esquema de Corredores Viales SA.

CPC administrará la Ruta 33 y el corredor Portuario Norte

Para el sur de Santa Fe, la principal definición corresponde al tramo Portuario Norte. CPC fue adjudicataria del corredor que incluye las rutas nacionales 9, 33 y A-008, con una oferta de $1.856 sin IVA y también por un período de 20 años.

El corredor comprende unos 528 kilómetros y tiene particular importancia regional porque incorpora la Ruta Nacional 33 desde la zona de Trenque Lauquen hasta su conexión con el área de Rosario. De acuerdo con la configuración prevista para el tramo, habrá estaciones de peaje en Trenque Lauquen, General Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda.

La adjudicación coloca así a CPC al frente de una de las principales vías productivas que atraviesan el sur santafesino. La empresa integra el Grupo Indalo, encabezado por los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y tiene antecedentes en el sector de la construcción.

La concesión contempla tareas de mantenimiento y rehabilitación sobre el corredor. Entre las intervenciones previstas se encuentra la repavimentación del tramo de la ruta 33 entre Rufino y General Villegas y la reconstrucción de banquinas, uno de los sectores incluidos en las condiciones de la licitación.

La Ruta 8 quedó para Basaa y Cecosa

El cuarto corredor adjudicado es el denominado Puntano, que comprende aproximadamente 720 kilómetros distribuidos entre las rutas nacionales 8, 36 y 193, además de la A-005, correspondiente a la Circunvalación de Río Cuarto.

La concesión quedó en manos de Basaa y Cecosa, con una tarifa ofertada de $1.440,08 sin IVA, también por 20 años. El corredor atraviesa sectores de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La Resolución 1149/2026 completa así la adjudicación de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, iniciada formalmente en febrero de este año. Para Venado Tuerto y la región, el cambio más directo será la futura administración privada de la Ruta 33 por parte de CPC y la incorporación de la ciudad al esquema de estaciones de peaje previsto para ese corredor.