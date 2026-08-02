Rufino avanza con la creación de un Parque Fotovoltaico

La ciudad de Rufino dio un paso concreto hacia el desarrollo de un proyecto de generación de energía renovable. La Asamblea Extraordinaria de Delegados de Distritos aprobó por unanimidad la compra del terreno donde se instalará un Parque Fotovoltaico impulsado por la Cooperativa Eléctrica local, una iniciativa orientada a fortalecer la infraestructura energética de la ciudad con una fuente de generación sustentable.

El primer paso para concretar el proyecto

La decisión fue adoptada durante la Asamblea Extraordinaria de Delegados de Distritos realizada el pasado lunes. Allí, los representantes aprobaron la adquisición del inmueble que será destinado a la construcción del parque solar, considerado por la entidad como una inversión estratégica para el futuro de la comunidad.

Con esta resolución, la Cooperativa Eléctrica inicia formalmente una nueva etapa del proyecto, que apunta a incorporar generación de energía mediante tecnología fotovoltaica. La compra del predio representa el punto de partida para la futura ejecución de la obra, aunque por el momento no fueron difundidos detalles sobre la potencia prevista, la inversión ni los plazos de construcción.

Desde la institución destacaron que la iniciativa refleja una visión de largo plazo, enfocada en continuar desarrollando obras de infraestructura que acompañen el crecimiento de la ciudad y permitan diversificar las fuentes de abastecimiento energético.

Energía limpia para el desarrollo local

Según lo expresado por los delegados que participaron de la asamblea, el Parque Fotovoltaico buscará fortalecer un sistema energético más eficiente y preparado para el futuro mediante la incorporación de energía limpia.

La concreción del emprendimiento también fue presentada como una apuesta al desarrollo sustentable y a la innovación tecnológica. En ese sentido, la aprobación de la compra del inmueble constituye la primera decisión institucional necesaria para avanzar con la planificación y posterior ejecución del parque.

Los representantes de la cooperativa señalaron que el proyecto permitirá consolidar una infraestructura que beneficiará a la comunidad en materia de acceso a la energía, al tiempo que contribuirá a ampliar la participación de fuentes renovables dentro del sistema eléctrico local.

Una decisión respaldada por unanimidad

La votación favorable de todos los delegados otorgó respaldo institucional al inicio del proyecto. La aprobación unánime de la adquisición del terreno habilita a la Cooperativa Eléctrica a continuar con las etapas técnicas, administrativas y de planificación necesarias para materializar el emprendimiento.

Hasta el momento, la entidad no informó la ubicación precisa del predio adquirido ni dio a conocer el cronograma de las próximas instancias del proyecto. Tampoco se difundieron características técnicas de la futura planta, por lo que esos aspectos quedarán sujetos a definiciones posteriores.

Con esta decisión, Rufino comienza a transitar el camino hacia la incorporación de un parque de generación fotovoltaica, una infraestructura que busca acompañar la transición hacia energías renovables y ampliar las alternativas de producción eléctrica para la ciudad.