Pérez inauguró el Museo Taller Ferroviario La Emperatriz

La ciudad de Pérez sumó un nuevo espacio dedicado a preservar su historia con la inauguración del Museo Taller Ferroviario "La Emperatriz", ubicado en avenida Belgrano 1265. El acto reunió a autoridades, representantes de instituciones locales y vecinos, quienes recorrieron las instalaciones que abrirán sus puertas al público desde este domingo 2 de agosto.

Un homenaje a la historia ferroviaria de la ciudad

Durante la inauguración, el intendente Pablo Corsalini destacó el vínculo histórico entre Pérez y la actividad ferroviaria, al señalar que el nuevo museo busca preservar la identidad construida alrededor de los talleres ferroviarios.

"En el ADN de nuestra ciudad está el trabajo, los talleres ferroviarios construyeron nuestra idiosincrasia y hoy este museo es un reflejo de la historia del ferrocarril pero también de nuestra comunidad", expresó el mandatario.

Corsalini recordó además el papel que desempeñó la industria ferroviaria en el crecimiento de la ciudad y sostuvo que el ferrocarril marcó un punto de inflexión en el desarrollo de Pérez.

"La industria ferroviaria logró darle a Pérez una identidad, el salto que necesitaba esta ciudad lo dio con el ferrocarril. En estos 140 años este es un día de quiebre, pensamos en lo que perdimos pero también en lo que ganamos, la comunidad que construimos de la mano de los talleres", afirmó. Luego concluyó: "Este museo es el museo de nuestra gente".

Un patrimonio preservado por el trabajo voluntario

El museo será administrado por el Ferroviario Club Central Argentino, entidad que desde hace años trabaja en la recuperación y conservación de material ferroviario histórico.

El presidente de la institución, Bruno Rossi, resaltó el esfuerzo sostenido de voluntarios para restaurar piezas que ahora integran la muestra permanente.

"A lo largo de muchos años logramos preservar y restaurar de manera voluntaria estos maravillosos patrimonios históricos. Invitamos a toda la comunidad a seguir apoyando este esfuerzo por la preservación de nuestro patrimonio, que es el patrimonio de nuestra comunidad", manifestó.

La exposición reúne la histórica locomotora "La Emperatriz", que da nombre al museo, junto con un vagón reservado equipado con las comodidades de su época, un coche cine, un vagón obrero y diversos objetos vinculados a la actividad ferroviaria.

Un espacio que recupera la memoria de los talleres Gorton

Pérez mantiene una estrecha relación con la historia del ferrocarril argentino. Durante gran parte del siglo XX funcionaron allí los talleres Gorton del Ferrocarril Central Argentino, considerados entre los más importantes de América Latina y protagonistas del desarrollo económico y social de la ciudad.

El proyecto del museo forma parte de una iniciativa destinada a poner en valor ese legado ferroviario mediante un espacio que conserve material histórico y fortalezca el perfil cultural y turístico de la ciudad. La construcción del edificio fue impulsada dentro del proyecto del Parque del Museo Ferroviario Nacional, cuya primera etapa fue licitada por la provincia en 2021.

Días y horarios de visita

El museo funcionará los sábados y domingos de 14 a 18, mientras que las entradas podrán reservarse previamente a través del sitio oficial.

Con esta apertura, Pérez incorpora un espacio destinado a preservar uno de los capítulos más representativos de su historia, acercando a vecinos y visitantes el patrimonio ferroviario que durante décadas definió la identidad de la ciudad.