Un tornado provocó destrozos en campos de Santa Fe

El fenómeno se produjo durante la tarde del viernes en Colonia Santa Irene, en el departamento San Jerónimo. Dañó un tambo, una vivienda rural, árboles e infraestructura productiva.

Un tornado atravesó durante la tarde del viernes una zona rural del centro-sur de la provincia de Santa Fe y provocó importantes daños materiales en establecimientos agropecuarios cercanos a Bernardo de Irigoyen y San Genaro.

El fenómeno se registró entre las 15.30 y las 16 en inmediaciones de Colonia Santa Irene, jurisdicción de Bernardo de Irigoyen, en el departamento San Jerónimo. Las imágenes tomadas por vecinos y productores mostraron un embudo de grandes dimensiones avanzando sobre los campos.

A su paso, el viento causó voladuras de techos, caída de árboles y daños en instalaciones rurales, entre ellas un tambo y una vivienda. También se relevaron afectaciones en sectores comprendidos entre Colonia Santa Irene y Campo Soto.

Los daños se concentraron en la zona rural

Los mayores destrozos se produjeron a unos 20 kilómetros del casco urbano de Bernardo de Irigoyen. Allí, la fuerza del viento afectó estructuras utilizadas para la producción tambera, dependencias de establecimientos agropecuarios y una casa familiar.

Tras el temporal, la Comuna de Bernardo de Irigoyen activó un operativo para asistir a los damnificados y comenzar el relevamiento de las pérdidas. En las tareas participaron personal policial, servicios sanitarios, Protección Civil y operarios de la Empresa Provincial de la Energía, ante posibles daños en las redes eléctricas.

Las autoridades solicitaron evitar la circulación por los caminos rurales del sector hasta verificar el estado de las trazas, retirar árboles y ramas y asegurar las instalaciones que pudieran representar un riesgo.

Los primeros reportes no fueron coincidentes respecto de la existencia de personas lesionadas. Algunas informaciones indicaron que no se habían registrado heridos, mientras que otras señalaron que una mujer recibió asistencia médica por lesiones leves. No se informaron víctimas fatales durante los relevamientos iniciales.

Una tormenta que avanzó hacia el sudeste

De acuerdo con el análisis de especialistas, la celda de tormenta comenzó a desarrollarse en cercanías de María Juana y avanzó hacia el sudeste provincial. Al atravesar el departamento San Jerónimo encontró condiciones favorables para la formación del vórtice que tocó tierra en Colonia Santa Irene.

Meteorólogos identificaron el fenómeno como un tornado debido a la intensidad, el ancho del embudo y el corredor de daños que dejó sobre la superficie. Las estimaciones preliminares indicaron que las ráfagas habrían superado los 100 kilómetros por hora.

Después de atravesar la zona rural de Bernardo de Irigoyen, el sistema continuó desplazándose hacia el sur provincial y provocó lluvias intensas, fuertes ráfagas y caída de granizo en Granadero Baigorria, Rosario y otras localidades de la región.

El episodio se produjo durante una jornada caracterizada por una elevada inestabilidad atmosférica y bajo una alerta meteorológica por tormentas fuertes y localmente severas. El pronóstico advertía sobre la posibilidad de lluvias abundantes en períodos breves, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas capaces de ocasionar daños.