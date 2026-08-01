Villa Cañás prepara una gran fiesta por el Día del Niño

Villa Cañás celebrará el Día del Niño el próximo domingo 9 de agosto con una propuesta recreativa abierta a las familias de la ciudad. El encuentro comenzará a las 14 en el predio del Prado Español, donde se desarrollarán actividades deportivas, artísticas y de entretenimiento.

La jornada es organizada por la Municipalidad de Villa Cañás con la colaboración de Bomberos Voluntarios, el Club Argentino de Servicio (CAS) y el Club de Leones. Las instituciones participarán en diferentes sectores del festejo, que reunirá juegos y espacios de recreación para niños y niñas.

Juegos, cabalgata y paseo en autobomba

La programación incluirá juegos arqueológicos, inflables, cabalgata y un rincón artístico, además de música y otras propuestas pensadas para compartir durante la tarde.

Bomberos Voluntarios estará a cargo del paseo en autobomba, una de las actividades anunciadas para la celebración. También se realizará una suelta de globos con la participación de la Sociedad Española.

El festejo contará además con chocolate caliente y alfajores para los asistentes. Las distintas actividades se distribuirán dentro del predio para ofrecer alternativas recreativas, culturales y deportivas durante el encuentro.

Feria de artesanos y emprendedores

En paralelo con las propuestas infantiles, funcionará una feria de artesanos y emprendedores locales, quienes expondrán sus productos y trabajos en el Prado Español.

La incorporación de este espacio permitirá acompañar el festejo con una muestra de la producción local y ofrecer otro sector para recorrer durante la jornada.

La convocatoria está prevista para el domingo 9 de agosto desde las 14. De esta manera, el Prado Español será escenario de una nueva edición del tradicional festejo por el Día del Niño, organizado mediante el trabajo conjunto del municipio y diferentes instituciones de Villa Cañás.