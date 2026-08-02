Un cura irá a audiencia por una muerte en la Ruta 8 en Wheelwright

El sacerdote Jorge Antonio Godoy, quien al momento del hecho era párroco de Hughes y Labordeboy, enfrentará este lunes 3 de agosto una audiencia preliminar en los Tribunales de Melincué, en el marco de la causa en la que está acusado por homicidio culposo a raíz del siniestro vial ocurrido en 2020 sobre la Ruta Nacional 8, donde murió un vecino de Wheelwright.

La causa entra en una etapa decisiva

La audiencia preliminar definirá si la causa avanza a juicio oral. La convocatoria está prevista para las 8 y marcará un paso clave del proceso judicial, ya que las partes debatirán la acusación presentada por el fiscal Julián Cochero, la admisibilidad de las pruebas reunidas durante la investigación y las condiciones para la eventual elevación del expediente a juicio.

De acuerdo con la información disponible, la defensa del imputado desistió de un juicio abreviado, por lo que el expediente continuará su trámite mediante el procedimiento ordinario.

La acusación de la Fiscalía

Según la requisitoria del Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2020, alrededor de las 11.30, en el kilómetro 292 de la Ruta Nacional 8, en jurisdicción de Wheelwright.

La investigación sostiene que Godoy habría ingresado desde un camino rural hacia la Ruta Nacional 8 e impactado contra una Citroën Berlingo, conducida por Elbio Ernesto Victory. Como consecuencia de las graves lesiones sufridas en la colisión, el conductor del utilitario falleció.

En el expediente, Jorge Antonio Godoy figura identificado como sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana y, al momento del siniestro, se desempeñaba como cura párroco de Hughes y Labordeboy.

Durante la Investigación Penal Preparatoria se incorporó un importante volumen de evidencia, entre ella actuaciones policiales, pericias accidentológicas, informes técnicos, relevamientos fotográficos, inspecciones sobre los vehículos involucrados y declaraciones testimoniales.

La pena solicitada

La Fiscalía pidió tres años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir. Además, la acusación incluye el pago de las costas del proceso.

Para el fiscal Julián Cochero, las pruebas reunidas permiten atribuirle al imputado la responsabilidad penal por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito.

La resolución que surja de la audiencia preliminar determinará si el expediente reúne las condiciones procesales para ser elevado a un juicio oral y público.

El siniestro ocurrido en 2020

El hecho que dio origen a la causa ocurrió hace casi seis años, a unos cuatro kilómetros del acceso a Wheelwright, sobre la Ruta Nacional 8.

Elbio Ernesto Victory murió como consecuencia del vuelco de la Berlingo tras el impacto. En el vehículo también viajaba un acompañante oriundo de la ciudad bonaerense de Colón, quien sufrió heridas y sobrevivió.

Godoy también resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica. Según la investigación, sus heridas no revestían gravedad.

Desde entonces, la Fiscalía de Melincué llevó adelante distintas medidas investigativas para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades penales. Esa etapa concluyó con la presentación formal de la acusación, que ahora será analizada en la audiencia preliminar prevista para este lunes.