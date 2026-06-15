Desde julio: La ID Ciudadana será obligatoria para trámites digitales

Desde el 1º de julio, la identificación única será la puerta de acceso al nuevo esquema de Gobierno Digital de la Provincia. Permitirá realizar gestiones ante el Estado santafesino a través de plataformas integradas, con Domicilio Digital obligatorio y notificaciones electrónicas.

La Provincia de Santa Fe avanzará desde el próximo 1 de julio con una nueva etapa en su proceso de modernización administrativa. A partir de esa fecha, todas las actuaciones del Estado provincial comenzarán a gestionarse por medios digitales, en el marco del programa Territorio 5.0 y de la puesta en marcha del Gobierno Digital.

En ese nuevo esquema, la ID Ciudadana se convertirá en la herramienta central para operar dentro de las plataformas digitales del Gobierno provincial. Será el requisito indispensable para realizar trámites, recibir notificaciones y acceder a los servicios que progresivamente quedarán integrados al ecosistema digital santafesino.

Actualmente, la ID Ciudadana ya permite acceder a algunas de las gestiones más demandadas por la población, como la solicitud de partidas, la consulta de infracciones de tránsito, trámites vinculados a Patente Automotor e Impuesto Inmobiliario, licencia de conducir y nuevos ejemplares del DNI. Desde julio, ese mecanismo pasará a ocupar un lugar clave en la relación entre la ciudadanía y la administración pública provincial.

Un nuevo sistema para los trámites provinciales

La implementación del Gobierno Digital busca transformar la forma en que los ciudadanos realizan gestiones ante el Estado. La Provincia apunta a unificar procedimientos, reducir los tiempos de respuesta y reemplazar de manera progresiva los circuitos basados en documentación en papel.

A partir del 1 de julio, las actuaciones administrativas se realizarán mediante la Plataforma de Gestión Digital Timbó, que funcionará como soporte del nuevo modelo de gestión. La medida forma parte del proceso de transformación digital impulsado por el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, con el objetivo de simplificar trámites y evitar gestiones presenciales innecesarias.

“Santa Fe viene trabajando y cumpliendo con los objetivos propuestos en el plan de transformación digital desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Esto implica no solo proyectar, sino también rendir cuentas a partir del cumplimiento de los plazos y de la optimización de la calidad de los servicios, mejorando los tiempos de respuesta y eliminando trámites burocráticos que demoraban demasiado en resolverse”, afirmó el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares.

En la práctica, el cambio implica una reorganización profunda de los procesos internos de la administración pública. El Gobierno provincial sostiene que la digitalización permitirá ordenar expedientes, mejorar la trazabilidad de las actuaciones y facilitar el seguimiento de cada trámite por parte de los ciudadanos.

La ID Ciudadana como puerta de entrada

La ID Ciudadana será la llave de acceso a todas las plataformas digitales del Gobierno de Santa Fe. Para poder realizar gestiones en el nuevo sistema, cada usuario deberá contar con esa identificación y adherir al Domicilio Digital.

El registro puede iniciarse mediante ARCA, a través de la aplicación Mi Argentina o con los datos del Documento Nacional de Identidad. Una vez iniciado el trámite, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación con el asunto “Solicitud de confirmación de Email ID Ciudadana”.

Luego de validar la cuenta, deberá crear una contraseña de entre ocho y veinte caracteres, que incluya al menos dos letras mayúsculas y dos números. Completado ese paso, el sistema solicitará la aceptación de los términos y condiciones y la adhesión al Domicilio Digital.

Este último punto es central dentro del nuevo esquema. El Domicilio Digital será obligatorio y funcionará como una bandeja electrónica oficial, donde cada ciudadano recibirá notificaciones, comunicaciones y actualizaciones vinculadas a los trámites realizados ante la administración provincial.

Un cambio en la relación entre el Estado y la ciudadanía

Desde el Gobierno provincial remarcan que la transformación digital no se limita a la incorporación de tecnología, sino que apunta a modificar la lógica de funcionamiento de la administración pública.

La secretaria Legal y Técnica de la Provincia, Julia Tonero, sostuvo que el proceso “tiene el potencial de modificar la forma tradicional de hacer las cosas en todas las funciones y ámbitos del gobierno y pone en jaque a la administración burocrática”.

Además, señaló que la digitalización ofrece la posibilidad de mejorar el vínculo con la ciudadanía mediante la simplificación de los trámites y la optimización de las tareas internas del Estado.

“Si el Estado no se reformula, no se reinventa y no se vuelve a diseñar desde nuevas bases, tiene un futuro incierto en la sociedad actual porque queda cada vez más alejado de sus propósitos y de los ciudadanos. Territorio 5.0 es la política pública concreta del Gobierno provincial para acercar el Estado a la sociedad contemporánea”, afirmó Tonero.

Cómo crear la ID Ciudadana

La creación de la ID Ciudadana puede realizarse a través del Portal Ciudadano de la Provincia, disponible en www.santafe.gob.ar/portalciudadano.

Además, el Gobierno provincial puso a disposición un tutorial explicativo para guiar a los usuarios en el proceso de registro, la adhesión al Domicilio Digital y el uso de la Atención Virtual.

Con esta implementación, Santa Fe ingresará desde julio en una nueva etapa de gestión digital, en la que la identificación única será el punto de partida para operar con el Estado provincial y realizar trámites de manera remota, ordenada y con seguimiento electrónico.