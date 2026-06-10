Gasoducto Regional Sur: Inauguran una obra de más de $18.000 millones que beneficiará a nueve localidades

La ampliación del sistema de gas natural permitirá incorporar nuevos usuarios residenciales, comerciales e industriales en el sur santafesino. El acto inaugural se realizará este jueves en Venado Tuerto con la presencia de autoridades provinciales.

Tras 12 años de espera, este jueves 11 de junio quedará formalmente inaugurada la ampliación del Gasoducto Regional Sur (GRS), una obra estratégica para el desarrollo energético y productivo de la región que demandó una inversión superior a los 18.179 millones de pesos y beneficiará a Venado Tuerto, Carmen, Murphy, Chovet, Firmat, Casilda, Melincué, Chapuy y Teodelina.

El acto se llevará a cabo a las 10.30 en el SUM del Parque Industrial La Victoria de Venado Tuerto y contará con la participación del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y del presidente de Enerfe Sapem, Rodolfo Giacosa.

La obra permitirá ampliar la capacidad de suministro de gas natural y habilitar nuevas conexiones para usuarios residenciales, comerciales e industriales.

La ampliación del Gasoducto Regional Sur era una demanda histórica de numerosas localidades que veían limitado su crecimiento por la falta de capacidad del sistema. El proyecto logró destrabarse gracias a las gestiones impulsadas por el intendente Leonel Chiarella y al respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien decidió que la Provincia asumiera la ejecución de una obra que había quedado paralizada tras la rescisión del contrato por parte del Gobierno nacional.

Una inversión clave para el desarrollo regional

Luego de tomar a su cargo el proyecto, el Gobierno de Santa Fe destinó más de 18.000 millones de pesos para completar los trabajos, licitados y posteriormente adjudicados a la empresa BTU S.A.

La intervención fortalece una infraestructura esencial para acompañar el crecimiento urbano, comercial e industrial del sur provincial.

Con factibilidad técnica otorgada por Litoral Gas, la obra incluyó la construcción de tres gasoductos de refuerzo, un nuevo ramal de alimentación hacia Melincué con su correspondiente Estación Reguladora Primaria (ERP), además de la ampliación de las estaciones reguladoras existentes en Casilda, Firmat y Venado Tuerto.

También se ejecutó la renovación integral de los servicios asociados a cada una de estas instalaciones, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa del sistema y garantizar un abastecimiento más eficiente.

El aporte de Venado Tuerto

Un aspecto destacado del proyecto fue la utilización de cañería cedida por la Municipalidad de Venado Tuerto. Antes de ser incorporada a la obra, la tubería fue sometida a un proceso de revalidación técnica mediante ensayos y verificaciones específicas para certificar tanto su estado estructural como el de su revestimiento.

La reutilización de este material permitió optimizar recursos y avanzar en una obra considerada fundamental para el futuro energético de la región.

Con la puesta en marcha de esta ampliación, nueve localidades del sur santafesino contarán con mejores condiciones para ampliar el acceso al gas natural y sostener nuevos proyectos de inversión y desarrollo productivo.

La obra representa uno de los principales avances en infraestructura energética de los últimos años para el sur de Santa Fe y abre la puerta a una mayor expansión residencial, comercial e industrial.