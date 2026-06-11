Prisión preventiva para padre e hijo acusados de agredir al secretario de Gobierno de Villa Cañás

La Justicia ordenó la prisión preventiva de dos hombres acusados de agredir al secretario de Gobierno de Villa Cañás, Cándido Santa Cruz, en un hecho ocurrido el pasado domingo 7 de junio en la vía pública. Los imputados son padre e hijo, tienen 57 y 19 años y fueron identificados por el Ministerio Público de la Acusación con las iniciales MAR y MSR.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Martín, durante una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto, a partir de un pedido formulado por el fiscal Luis Lagioia, quien está a cargo de la investigación.

Según informó el representante del Ministerio Público de la Acusación, el magistrado consideró acreditados los riesgos procesales y valoró especialmente que la víctima es una autoridad municipal que habría sido amedrentada por cuestiones vinculadas a sus funciones públicas.

Una discusión por multas que terminó en violencia

De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió el domingo 7 de junio alrededor de las 16.30 en la intersección de Avenida 51 y Calle 56 de Villa Cañás.

La Fiscalía sostiene que los acusados llegaron al lugar en un automóvil conducido por el hombre de 57 años y, al advertir la presencia de Santa Cruz, descendieron del vehículo para increparlo.

Según detalló Lagioia, el mayor de los imputados le exigió al funcionario que retirara multas de tránsito que pesan sobre su hijo y, ante la negativa, lo amenazó de muerte.

De acuerdo con la acusación, el hombre le manifestó que, si no intervenía para eliminar las infracciones, iría hasta la Municipalidad durante esta semana para matarlo.

Amenazas y agresión física

La investigación también indica que, tras las amenazas, el hombre de 57 años tomó un elemento contundente que tenía guardado en el baúl del automóvil y, junto a su hijo, atacó físicamente al secretario de Gobierno.

La víctima fue golpeada tanto con ese objeto como con golpes de puño, sufriendo lesiones en distintas partes del cuerpo.

Tras la agresión, Santa Cruz realizó la denuncia correspondiente y se inició la investigación penal que derivó en las imputaciones y posteriores detenciones.

Si bien el funcionario presentó golpes en el rostro, la nariz y la zona de las costillas, no requirió internación y se encuentra fuera de peligro.

Los delitos atribuidos

A ambos imputados se les atribuyó la coautoría del delito de lesiones leves dolosas.

Por su parte, al hombre de 57 años también se le imputó el delito de amenazas coactivas, a raíz de las expresiones intimidatorias que, según la investigación, dirigió contra el funcionario municipal.

Con la resolución adoptada por la Justicia, padre e hijo continuarán detenidos mientras avanza la causa penal, en la que se buscará determinar con precisión las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el ataque ocurrido el pasado domingo.

Por el momento, y debido a que existe una investigación en curso bajo la órbita de la Fiscalía, se mantienen bajo reserva otros detalles vinculados al expediente.