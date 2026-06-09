Villa Cañás: Gizzi repudió la agresión al secretario de Gobierno y confirmó que se realizó la denuncia

El intendente de Villa Cañás, Norberto «Tito» Gizzi, expresó públicamente su repudio a la agresión física sufrida por el secretario de Gobierno municipal, Cándido Santa Cruz, quien, según indicó, fue atacado por dos personas —padre e hijo— en la vía pública.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el mandatario local calificó el episodio como una «cobarde agresión física» y manifestó su preocupación por las consecuencias que hechos de este tipo generan en la convivencia democrática y el respeto institucional.

“Quiero expresar mi más enérgico repudio a la cobarde agresión física que sufrió el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Cándido Santa Cruz”, señaló Gizzi, quien además sostuvo que la situación “atenta no solo contra la integridad de una persona, sino también contra los valores de respeto, convivencia y diálogo que debemos sostener como comunidad”.

El intendente informó además que, tras el episodio, se realizó la denuncia correspondiente con el objetivo de que la Justicia investigue lo sucedido y determine las responsabilidades.

“Inmediatamente realizamos la denuncia correspondiente, con el objetivo de que el hecho sea investigado y se esclarezcan las responsabilidades”, afirmó.

Llamado al respeto y al diálogo

En otro tramo del mensaje, Gizzi rechazó cualquier forma de violencia y reafirmó su compromiso de continuar trabajando para que las diferencias se resuelvan mediante canales institucionales.

“Como intendente, rechazo cualquier manifestación de violencia y reafirmo mi compromiso de seguir trabajando por una Villa Cañás donde las diferencias se resuelvan a través del respeto y el diálogo”, expresó.

Finalmente, el jefe municipal dejó un mensaje dirigido a toda la comunidad, al sostener que la violencia no puede ser aceptada como mecanismo para resolver conflictos.

“La violencia nunca puede ser el camino. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de defender el respeto, la convivencia y las instituciones democráticas”, concluyó.

Fuentes consultadas indicaron que Santa Cruz no requirió internación y que, como consecuencia de la agresión, presenta algunos golpes en el rostro, la nariz y la zona de las costillas, aunque su estado general es bueno. En función de la denuncia ya radicada y de la intervención de la Fiscalía, por el momento se mantienen bajo reserva mayores detalles sobre el episodio, a fin de no entorpecer el desarrollo de la investigación.

Mientras avanza la investigación judicial, desde el municipio reiteraron su rechazo a cualquier hecho de violencia y remarcaron la importancia de que sea la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes.