Gasoducto Regional Sur: Una obra energética para bajar costos, sumar producción y mejorar la calidad de vida

Con una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos, el Gobierno de Santa Fe inauguró en Venado Tuerto una infraestructura clave que beneficiará a más de 10.000 santafesinos de nueve localidades del sur provincial. Pullaro destacó que la obra pública, ejecutada con transparencia, puede ser una herramienta de desarrollo, igualdad y trabajo.

Una obra estratégica para el sur santafesino

El Gobierno de Santa Fe inauguró este jueves en Venado Tuerto el Gasoducto Regional Sur, una obra estratégica para ampliar la capacidad energética, fortalecer la producción y mejorar la calidad de vida de miles de familias del sur provincial.

La obra demandó una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos y beneficiará a más de 10.000 santafesinos de nueve localidades. El proyecto incluye nuevos ramales y refuerzos en Casilda, Firmat, Villada y Melincué, además de mejoras en estaciones reguladoras de presión y ampliación de la capacidad de abastecimiento en Carmen, Murphy, Chovet, Teodelina y Venado Tuerto.

La infraestructura forma parte de la estrategia provincial para garantizar energía más competitiva, atraer inversiones y acompañar el crecimiento productivo de las distintas regiones de Santa Fe.

Menores costos para industrias, empresas y familias

Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que uno de los principales objetivos de la inversión es permitir que más industrias y empresas puedan acceder al gas natural y reducir sus costos energéticos.

“El primer objetivo de esta inversión es que muchas industrias y empresas de la provincia puedan acceder al gas natural y reducir sus costos energéticos en casi un 60%. En muchos casos, la energía representa entre el 15 y el 20% del costo final de producción, por lo que esta obra tiene un impacto directo y positivo en el empleo”, afirmó.

Pullaro también remarcó que el acceso al gas natural tendrá un efecto concreto en los hogares, ya que permitirá reducir el costo de la energía y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En ese marco, subrayó el rol de la obra pública como herramienta para equilibrar oportunidades en el territorio provincial. “Permite mejorar los niveles de igualdad y contribuir a un crecimiento más equilibrado en toda la provincia”, sostuvo.

“La obra pública no es sinónimo de corrupción”

El gobernador defendió la inversión provincial en infraestructura y aseguró que, durante los primeros 29 meses de gestión, Santa Fe destinó el equivalente a 2.160 millones de dólares en obras.

“Lo hicimos para mejorar la calidad de vida de los santafesinos, con un Estado más eficiente y demostrando que en Santa Fe la obra pública no es sinónimo de corrupción, sino de desarrollo, igualdad y trabajo”, expresó.

Además, planteó que la provincia busca mostrar un modelo de gestión diferente. “Le decimos al país que existe un modelo diferente: que se puede hacer obra pública con transparencia y pensar en el desarrollo productivo para generar impacto económico en cada una de las localidades”, añadió.

Infraestructura para el desarrollo productivo

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que pocas provincias del país están ejecutando actualmente obras de infraestructura de esta magnitud.

“Eso es lo que nos distingue: cumplir la palabra, tener un plan y ejecutarlo pensando en los usuarios y en las necesidades del sector productivo”, señaló.

Puccini remarcó que este tipo de inversiones forman parte de una política orientada a mejorar la competitividad de las empresas, sostener el empleo y generar bienestar en las comunidades. “Se trata de una política anticíclica que se traduce en trabajo para nuestras empresas y nuestros trabajadores”, afirmó.

En la misma línea, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, sostuvo que el gasoducto permitirá ampliar el acceso al servicio para hogares, industrias y empresas. “Contar con gas natural significa reducir costos energéticos y fortalecer una estructura productiva tan diversa como la que tiene Santa Fe”, indicó.

Una herramienta para ampliar redes y generar empleo

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, consideró que la obra representa una herramienta clave para el desarrollo regional, ya que permitirá expandir la red domiciliaria en distintas localidades, mejorar la calidad de vida de los vecinos y brindar mayor seguridad en el acceso al servicio.

Además, valoró la decisión política de avanzar con obras de infraestructura energética y vial orientadas a la producción, la inversión y la generación de empleo.

Finalmente, el CEO de Litoral Gas, Dante Dell’Elce, destacó el alcance del plan provincial de expansión energética. Según precisó, el programa impulsado por el Gobierno de Santa Fe incorporará más de 600 kilómetros de gasoductos, a los que se sumarán otros 400 kilómetros en los próximos años.

De esta manera, la provincia proyecta contar con más de 1.000 kilómetros de infraestructura gasífera, construida con estándares de calidad, seguridad y eficiencia.