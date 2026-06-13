Wheelwright: Prisión preventiva para un cardiólogo y un enfermero tras el hallazgo de fentanilo y morfina

La Justicia Federal de Venado Tuerto dictó 90 días de prisión preventiva para un médico cardiólogo y un enfermero de Wheelwright, imputados en una causa que surgió como derivación de la investigación por una presunta estafa millonaria al PAMI. En una vivienda allanada fueron halladas 243 ampollas utilizadas de fentanilo y 50 ampollas de morfina sin utilizar, además de medicamentos, material quirúrgico e insumos médicos.

Una causa que se abrió a partir de otro expediente

La investigación federal por una presunta defraudación al PAMI sumó una derivación judicial inesperada en Wheelwright. Durante uno de los allanamientos realizados en el marco de esa causa, personal de la Policía Federal Argentina encontró una importante cantidad de ampollas de fentanilo y morfina, además de otros medicamentos e insumos vinculados a prácticas médicas.

A partir de ese hallazgo, la Justicia Federal de Venado Tuerto abrió una nueva línea investigativa, independiente de la pesquisa original por la presunta estafa a la obra social de los jubilados. En ese marco, el juez federal de Garantías Aurelio Cuello Murúa resolvió dictar 90 días de prisión preventiva para el médico cardiólogo Martín Andrada y para un enfermero de Wheelwright, Martín P., identificados en la audiencia como imputados por delitos vinculados al suministro ilegal de estupefacientes y al ejercicio ilegal de la medicina.

La medida fue dispuesta durante una audiencia realizada en la sede judicial venadense, donde intervinieron los fiscales Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi.

Fentanilo, morfina y material médico en una vivienda

Según la información judicial, durante el procedimiento realizado en una vivienda de Wheelwright, efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina secuestraron 243 ampollas utilizadas de fentanilo y 50 ampollas de morfina sin utilizar, que se encontraban guardadas dentro de una caja fuerte.

Además, en el lugar fueron hallados diversos elementos vinculados a prácticas médicas y farmacológicas, entre ellos material quirúrgico, bisturíes, vacunas inyectables y numerosas ampollas de medicamentos como diclofenac, ketorolaco, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina, entre otros.

Ese material motivó la intervención de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y de la PROCUNAR, que avanzaron con una investigación propia para determinar el origen, las condiciones de almacenamiento y el eventual destino de las sustancias secuestradas.

La imputación y la decisión judicial

En la audiencia, los fiscales atribuyeron a los dos imputados el delito de suministro de estupefacientes —fentanilo y morfina— fuera de los casos permitidos por la terapéutica, agravado por su presunto destino ilegítimo. También se les imputó ejercicio ilegal de la medicina.

Tras escuchar los argumentos de la acusación, el juez Aurelio Cuello Murúa hizo lugar al pedido fiscal y ordenó que ambos permanezcan detenidos preventivamente por un plazo de 90 días, mientras continúan las medidas de prueba.

La investigación buscará ahora establecer si las ampollas y el resto de los elementos secuestrados estaban destinados a una actividad médica irregular, a una posible comercialización ilegal o a otras conductas encuadradas en la Ley 23.737.

El vínculo con la causa por presunta estafa al PAMI

El caso se desprende de una investigación más amplia que se tramita en la Justicia Federal de Rosario y que apunta a determinar si existió una maniobra fraudulenta contra el PAMI mediante la facturación de consultas, estudios y prácticas médicas que no habrían sido realizadas.

Esa causa es impulsada por la Unidad Fiscal Rosario – Área de Criminalidad Económica y Trata de Personas, integrada por los fiscales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro.

De acuerdo con la investigación, el médico cardiólogo habría registrado en el sistema de la obra social miles de prestaciones entre 2023 y 2025. Entre los datos bajo análisis figuran más de 5.000 afiliados presuntamente atendidos y más de 50.000 estudios y prácticas médicas cargadas al sistema, entre ellas consultas, electrocardiogramas y holter.

Según la hipótesis fiscal, una parte de esas prestaciones no habría sido efectivamente realizada. La pesquisa también puso bajo la lupa que muchos de los afiliados registrados residirían en otras provincias. En ese marco, se investiga un perjuicio económico millonario para la obra social, con montos que superarían los 580 millones de pesos abonados al profesional.

La investigación continúa

Por el momento, la causa por fentanilo y morfina continuará su trámite en la Justicia Federal de Venado Tuerto, mientras que el expediente por la presunta defraudación al PAMI seguirá bajo la órbita de la Justicia Federal de Rosario.

Los investigadores no descartan nuevas medidas de prueba a partir del análisis de la documentación, los medicamentos secuestrados, los insumos médicos y el resto de los elementos encontrados durante los allanamientos.

De esta manera, una investigación iniciada por una presunta estafa millonaria a la obra social de los jubilados derivó en un nuevo expediente federal, con dos profesionales de la salud detenidos preventivamente y bajo sospecha por el presunto uso irregular de sustancias de alto control médico.