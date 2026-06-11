Santa Fe llevó a Nación su propuesta por el Belgrano Cargas

El Gobierno provincial elevó una propuesta formal a la Secretaría de Transporte de la Nación para resguardar obras estratégicas, fortalecer el sistema ferroviario de cargas y consolidar el rol logístico de Santa Fe ante el nuevo proceso de licitación.

El Gobierno de Santa Fe presentó formalmente ante la Secretaría de Transporte de la Nación una serie de propuestas técnico-estratégicas vinculadas al proceso de privatización, concesión y apertura operativa del sistema ferroviario nacional de cargas, con eje en la próxima licitación del Belgrano Cargas y la reconfiguración de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La iniciativa fue elevada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini, al secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich. El planteo provincial busca garantizar que el nuevo esquema ferroviario contemple obras prioritarias para Santa Fe, inversiones en infraestructura logística y una mayor integración entre producción, puertos y ferrocarril.

La presentación se enmarca en lo dispuesto por el Decreto Nº 67/2025 y la Resolución Nº 1049/2025, mediante los cuales el Poder Ejecutivo nacional estableció la reconfiguración de las líneas ferroviarias de cargas en un plazo de 12 meses.

Desde la Provincia remarcaron que el transporte ferroviario constituye una herramienta clave para mejorar la competitividad de la economía argentina. En la actualidad, de los cerca de 450 millones de toneladas que se movilizan anualmente en el país, apenas 18,8 millones son transportadas por tren. El resto depende mayoritariamente del transporte por ruta, lo que genera mayores costos logísticos, más presión sobre la infraestructura vial y menor eficiencia para las cadenas productivas.

En ese marco, Santa Fe planteó la necesidad de que el nuevo esquema nacional contemple el peso específico de la provincia en el comercio exterior argentino. A través del complejo portuario sobre el río Paraná se procesa y despacha el 80% de los granos, aceites y subproductos exportados por el país, mientras que desde sus terminales sale el 28% de las exportaciones totales de Argentina.

Una mesa federal para ordenar el proceso

Uno de los puntos centrales de la propuesta santafesina es la creación de una mesa de trabajo integrada por la Secretaría de Transporte de la Nación, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y el Gobierno de Santa Fe.

El objetivo es garantizar transparencia, previsibilidad y coordinación institucional durante el proceso licitatorio. Para la Provincia, la reorganización del sistema ferroviario no debe limitarse a un cambio administrativo, sino que debe contemplar las necesidades productivas, logísticas y portuarias de los territorios involucrados.

La mesa propuesta permitiría evaluar alternativas técnicas, coordinar inversiones, analizar el impacto de las concesiones y avanzar de manera consensuada en la reorganización de una red ferroviaria que resulta clave para la competitividad nacional.

El Circunvalar Ferroviario, una obra prioritaria

Entre los principales planteos realizados por Santa Fe se destaca la finalización del Circunvalar Ferroviario de la ciudad capital, una obra estratégica que conecta el norte de Santo Tomé, a través del ramal F1, con Laguna Paiva, mediante el ramal C.

La obra registra un avance cercano al 70% y es considerada prioritaria por el Gobierno provincial. Por ese motivo, Santa Fe solicitó que sea incorporada de manera explícita en los pliegos licitatorios, con plazos definidos de ejecución y una fecha límite de inicio.

Además, la Provincia propuso que los oferentes que asuman el compromiso de adelantar los trabajos reciban una valoración positiva dentro del proceso de evaluación. De esta manera, se busca evitar que una obra clave para la red ferroviaria santafesina quede postergada dentro del nuevo esquema de concesión.

Más conectividad para la producción y los puertos

La propuesta también plantea la necesidad de impulsar el desarrollo de desvíos ferroviarios particulares que permitan mejorar la conectividad de cooperativas, acopios, terminales portuarias y establecimientos industriales.

Para ello, Santa Fe solicitó establecer mecanismos claros que faciliten la cesión o entrega de infraestructura ferroviaria en desuso, especialmente rieles, por parte de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias.

El planteo apunta a que más actores productivos puedan integrarse al sistema ferroviario, reduciendo costos logísticos y mejorando la eficiencia en el traslado de cargas. En la misma línea, la Provincia pidió analizar el impacto de la futura concesión sobre el sistema portuario santafesino, integrado por los puertos de Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes.

Otro de los objetivos es incorporar nuevas cargas vinculadas a sectores estratégicos como la minería, la agroindustria y las economías regionales. La intención es incrementar el volumen transportado por ferrocarril, reducir la circulación de camiones en las rutas y fortalecer la articulación entre las distintas cadenas de valor.

Santa Fe como nodo logístico internacional

La presentación ante Nación forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para consolidar a Santa Fe como un nodo logístico de escala internacional.

Esa agenda incluye la nueva concesión de la Hidrovía, el fortalecimiento de los puertos públicos provinciales, obras viales de acceso a terminales portuarias y la incorporación de nuevas modalidades de transporte de cargas, como los bitrenes.

En ese esquema, el ferrocarril aparece como una herramienta central para mejorar la competitividad exportadora y potenciar la integración productiva de la provincia. En particular, el Gran Rosario ocupa un lugar estratégico por su concentración portuaria, industrial y agroexportadora.

El objetivo de fondo es consolidar a Santa Fe, y especialmente al Gran Rosario, como uno de los principales nodos logísticos de América del Sur, fortaleciendo la conexión con nuevas cadenas de valor vinculadas a la producción de litio en el NOA y al desarrollo de la minería del cobre en la región cuyana.

Con esta presentación, la Provincia busca que la próxima licitación del sistema ferroviario de cargas no se defina únicamente desde una mirada administrativa nacional, sino que incorpore las necesidades concretas de una provincia clave para la producción, la logística y el comercio exterior argentino.