Venado Tuerto: Demolieron el cuarto búnker de venta de drogas de la ciudad

La Justicia y las fuerzas de seguridad concretaron este viernes la demolición de un inmueble utilizado para la venta de drogas al menudeo en la ciudad de Venado Tuerto. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle República de Irlanda al 1500 y constituye el cuarto derribo de un punto de comercialización de estupefacientes en la ciudad y el número 126 en toda la provincia de Santa Fe.

La medida se enmarca en las acciones impulsadas por la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que había priorizado la investigación del caso debido a la actividad delictiva que se desarrollaba en el lugar y a los hechos de violencia asociados al inmueble.

Del operativo participaron el jefe de la UFE en Microtráfico, Franco Carbone, el fiscal regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero, y los fiscales Luis Lagioia y Iván Raposo, quienes estuvieron a cargo de las investigaciones vinculadas al domicilio.

Un golpe a los puntos de venta de droga

Durante la actividad, Carbone sostuvo que este tipo de intervenciones tienen un efecto concreto sobre la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

“Cada inactivación refleja el compromiso que asumimos para erradicar los puntos de venta de drogas y los delitos conexos”, afirmó el funcionario, quien además destacó que la eliminación física de estos inmuebles representa una herramienta importante dentro de la estrategia de combate al microtráfico.

En la misma línea, Clavero remarcó el valor simbólico de la medida y señaló que “el derribo de hoy es un símbolo de la lucha contra el microtráfico que el MPA despliega conjuntamente con otras autoridades”, destacando el trabajo coordinado entre organismos judiciales, fuerzas de seguridad y autoridades gubernamentales.

Dos allanamientos y dos detenidos

La investigación sobre el inmueble tuvo varios capítulos durante los últimos meses. Según explicó Lagioia, en diciembre del año pasado se llevó adelante un primer allanamiento en el lugar, donde se secuestraron estupefacientes y fue detenido un hombre que actualmente permanece en prisión preventiva.

Sin embargo, las tareas investigativas posteriores determinaron que la comercialización de drogas continuaba desarrollándose en el domicilio. Por ese motivo, semanas después, durante enero, se concretó un segundo procedimiento.

En ese nuevo allanamiento se secuestraron más sustancias ilegales y fue detenido otro hombre, quien también permanece privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial.

El fiscal agregó que el inmueble no contaba con titular registral identificado, se encontraba vinculado a hechos de violencia de alta lesividad y presentaba condiciones que lo hacían inutilizable como vivienda.

Presencia de autoridades

Además de los representantes del Ministerio Público de la Acusación, participaron del procedimiento el coordinador regional del Ministerio de Justicia y Seguridad para el departamento General López, Nahuel Pasquinelli; el diputado provincial Leonardo Calaianov; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y concejales de la ciudad.

Con esta nueva demolición, Venado Tuerto suma cuatro inmuebles inactivados por su vinculación con el microtráfico, en una política que busca recuperar espacios para los vecinos y desalentar la instalación de puntos de venta de droga en los barrios.