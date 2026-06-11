Uber prepara su llegada a Venado Tuerto y Casilda y busca conductores

Uber comenzó a convocar a potenciales socios conductores en Venado Tuerto y Casilda, donde la plataforma anticipa que estará disponible “muy pronto”. La comunicación fue enviada a personas interesadas en manejar a través de la app y marca un paso previo al desembarco del servicio en ambas ciudades del sur santafesino.

La empresa invita a registrarse a quienes quieran generar ingresos utilizando auto particular, taxi o moto, bajo el esquema flexible que caracteriza a este tipo de aplicaciones: cada conductor puede definir cuándo conectarse, en qué zona trabajar y durante cuánto tiempo realizar viajes.

Por el momento, Uber no informó la fecha oficial de lanzamiento en Venado Tuerto y Casilda. Según la propia comunicación, ese dato será dado a conocer a través de los canales oficiales de la compañía. Sin embargo, el inicio de la etapa de registro muestra que la plataforma ya trabaja en la conformación de su red local de conductores.

Promociones para quienes completen los primeros viajes

Como parte de esta convocatoria, Uber anunció beneficios promocionales por tiempo limitado para los primeros conductores que finalicen el proceso de registro y cumplan con una serie de requisitos dentro de la zona de cobertura de la aplicación.

De acuerdo con los términos difundidos por la empresa, quienes manejen auto particular o taxi podrán generar hasta 150 mil pesos adicionales al completar sus primeros 30 viajes. En tanto, quienes utilicen moto podrán acceder a una ganancia promocional de hasta 100 mil pesos, también al alcanzar los 30 viajes requeridos.

La promoción de activación tendrá vigencia desde la fecha oficial de lanzamiento en Venado Tuerto y Casilda y se extenderá durante 15 días posteriores inclusive. El beneficio no será automático para todos los registrados, sino que estará limitado a los primeros 30 socios conductores que cumplan las condiciones establecidas.

Entre los requisitos mencionados, Uber señala que los interesados deberán haber recibido una invitación mediante enlace o correo electrónico, cargar la documentación correspondiente, registrarse exitosamente en la app y completar al menos un viaje dentro de los 15 días posteriores al inicio del servicio en la zona.

Una vez cumplidos esos pasos, los primeros 30 conductores que alcancen un total de 30 viajes dentro del plazo previsto podrán recibir la ganancia promocional por única vez. La empresa aclaró que la asignación estará sujeta al cupo disponible y que, una vez alcanzado ese límite, la promoción se considerará finalizada.

Incentivo por referidos

Además de la promoción de activación, Uber informó una modalidad de beneficios por referidos. Esta promoción estará vigente desde el lanzamiento oficial en Venado Tuerto y Casilda y hasta 30 días posteriores inclusive, dentro de la zona de cobertura definida por la app.

Para que el beneficio sea válido, la persona referida deberá registrarse con el código de invitación o mediante el enlace único recibido, no haber tenido una cuenta previa para conducir ni para realizar entregas con Uber, y completar 30 viajes durante el plazo de vigencia.

Quienes inviten a nuevos conductores deberán contar con una cuenta activa. La compañía estableció además un límite de 30 beneficios promocionales por referidos, y aclaró que los montos o requisitos pueden variar si la persona invitada se registra en una ciudad diferente.

Un nuevo escenario para la movilidad urbana

La llegada de Uber a Venado Tuerto y Casilda puede abrir un nuevo capítulo en la movilidad urbana de ambas localidades, con impacto sobre usuarios, conductores particulares, taxistas, motociclistas y prestadores tradicionales del transporte.

En distintas ciudades del país, el avance de plataformas digitales de viajes modificó la forma de acceder al transporte urbano y también generó debates sobre regulación, competencia y condiciones de prestación del servicio. En este caso, la convocatoria previa apunta a garantizar una base inicial de conductores antes de que la aplicación quede disponible para los usuarios.

Uber indicó que las oportunidades de ganancias adicionales vigentes en cada ciudad podrán consultarse desde el menú “Ganancias” en la app Uber Driver. También advirtió que se reserva el derecho de modificar los términos, finalizar promociones anticipadamente o retener pagos que considere fraudulentos, ilegales, erróneos o contrarios a sus condiciones de uso.

Por ahora, el dato central es que Uber prepara su desembarco en Venado Tuerto y Casilda, aunque resta conocer cuándo comenzará efectivamente a operar. La fecha oficial será comunicada por la empresa a través de sus canales institucionales.