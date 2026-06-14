Venado Tuerto: Llega una muestra fotográfica sobre Messi que retrata su carrera

La exposición “Instantáneas de gloria”, del fotógrafo Gustavo Ortiz, se inaugurará este lunes 15 de junio, a las 17, en la Casa del Bicentenario. Reúne 150 imágenes de la trayectoria deportiva de Lionel Messi y objetos emblemáticos como el Balón de Oro, el Botín de Oro y camisetas utilizadas en finales con la Selección argentina. La entrada será libre y gratuita.

Lionel Messi será protagonista en Venado Tuerto con la llegada de “Instantáneas de gloria”, una muestra fotográfica dedicada a recorrer algunos de los momentos más significativos de la carrera deportiva del astro rosarino. La exposición, impulsada por Lotería de Santa Fe, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Venado Tuerto, quedará inaugurada este lunes 15 de junio, a las 17, en la Casa del Bicentenario, ubicada en Cabral y 2 de Abril.

La propuesta podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 21 de junio y reúne 150 imágenes tomadas por el fotógrafo Gustavo Ortiz, quien siguió de cerca distintos tramos de la trayectoria de Messi con la Selección argentina. La muestra ya fue presentada en Rosario y Santa Fe, donde convocó a una gran cantidad de público, y ahora continuará su recorrido por el sur provincial.

“Instantáneas de gloria” permite reconstruir, a través de la fotografía, el camino deportivo de Messi desde sus primeros pasos en juveniles hasta su consagración como capitán de la Selección argentina campeona del mundo. El recorrido incluye momentos claves como el Mundial Sub-20 de 2005, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las finales que marcaron etapas difíciles y las grandes conquistas recientes: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Una mirada fotográfica sobre la carrera de Messi

La muestra no sólo está centrada en la figura de Lionel Messi, sino también en el valor documental del trabajo de Gustavo Ortiz, quien logró construir un archivo fotográfico sobre la evolución deportiva del futbolista más importante de la historia argentina reciente.

“El archivo que construí a lo largo de estos años me permitió registrar la evolución de Messi desde sus comienzos hasta la consagración mundial”, señaló Ortiz al referirse al material que forma parte de la exposición itinerante.

En ese sentido, “Instantáneas de gloria” propone un recorrido visual por distintas etapas de la relación entre Messi y la Selección argentina: los años de formación, las primeras consagraciones juveniles, las frustraciones deportivas que marcaron una generación y el ciclo de títulos que terminó de consolidar su vínculo con el público argentino.

Fotografías, camisetas y objetos emblemáticos

Además de las 150 fotografías, la exposición contará con objetos personales y piezas de alto valor simbólico vinculadas a Messi. Entre los elementos que podrán observar los visitantes se encuentran el Balón de Oro y el Botín de Oro donados por la familia del futbolista al Museo del Deporte Santafesino, en Rosario.

También se exhibirán camisetas utilizadas por Messi con la Selección argentina en partidos históricos, entre ellas prendas correspondientes a la final del Mundial de Qatar 2022 y a la final de la Copa América 2021, disputada en Brasil. Ambos títulos marcaron un punto de inflexión en la carrera del capitán argentino y en la historia reciente del seleccionado nacional.

La incorporación de estos objetos convierte a la muestra en una propuesta que va más allá del registro fotográfico, al permitir un acercamiento directo a piezas asociadas a algunos de los momentos más celebrados por los hinchas argentinos.

Días y horarios para visitar la muestra

La exposición podrá recorrerse en la Casa del Bicentenario de Venado Tuerto, ubicada en Cabral y 2 de Abril, desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de junio. La entrada será libre y gratuita.

Los horarios de visita serán de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 18. La inauguración oficial está prevista para este lunes 15, a las 17.

Una vez finalizada su presentación en Venado Tuerto, “Instantáneas de gloria” continuará su itinerario por otras localidades de la provincia. Según lo previsto, la muestra se trasladará luego a Rafaela, donde podrá visitarse del 24 al 30 de junio, y posteriormente a Reconquista, del 4 al 11 de julio.

De esta manera, la propuesta busca acercar al público santafesino un recorrido visual y emotivo por la carrera de Lionel Messi, con una selección de imágenes y objetos que resumen parte del camino que llevó al capitán argentino desde sus primeros pasos con la camiseta nacional hasta la gloria máxima en Qatar.