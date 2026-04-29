María Teresa firmó convenios clave con China y lanzó formación energética

La localidad del sur santafesino avanzó con acuerdos vinculados a formación académica, intercambio cultural y cooperación internacional, en una iniciativa poco habitual para comunas del interior provincial.

La localidad de María Teresa volvió a posicionarse en la agenda regional tras concretar una serie de convenios orientados a la capacitación técnica, la cooperación institucional y la proyección internacional. La gestión comunal encabezada por Gonzalo Goyechea formalizó acuerdos con entidades académicas y culturales que conectan al distrito con espacios estratégicos del país y con Beijing.

Formación en energía y soberanía

En una primera instancia, la comuna rubricó un convenio con Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX), representado por Sofía De Nicolo.

El acuerdo permitirá que vecinos de María Teresa y de la región accedan a la segunda cohorte de la Diplomatura en Soberanía y Energía, una propuesta académica desarrollada junto a Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

La magíster Agustina Sánchez Beck sostuvo que la iniciativa busca “forjar un pensamiento propio y buscar soluciones a los desafíos energéticos y mineros que nos afectan todos los días”.

Por su parte, el ingeniero Gastón Arcuri destacó que el convenio “no sólo aporta a la formación educativa, sino también al desarrollo regional”.

Acuerdo cultural con China

Más tarde, mediante una videoconferencia desde la sede comunal, se concretó un convenio de intercambio cultural con Agencia Mil Gotas, conducida por el argentino Guillermo Bravo, iniciativa impulsada por María del Carmen Alarcón.

El documento firmado por ambas partes tendrá una vigencia de dos años y establece una hoja de ruta para fortalecer la amistad institucional y generar proyectos conjuntos.

Entre los principales ejes del acuerdo se destacan:

Organización de exposiciones y eventos culturales;

Promoción turística entre ambas regiones;

Cooperación editorial para libros y revistas;

Talleres y programas de capacitación técnica y creativa.

Una apuesta inédita para una comuna del interior

Desde la administración local remarcaron que se trata de una iniciativa poco frecuente para una localidad de la escala de María Teresa, al impulsar vínculos internacionales desde la cultura, la educación y la innovación institucional.

Además, el convenio prevé autonomía para ambas partes, designación de coordinadores específicos y mecanismos de resolución de diferencias mediante el diálogo.

Con esta estrategia, María Teresa busca proyectar el potencial productivo y cultural del interior santafesino hacia nuevos mercados y escenarios globales.

Inicio: 3 de junio.

Consultas e inscripciones: energiaysoberania@gmail.com