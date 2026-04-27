Encuesta nacional: 82% recortó gastos y 67% cree que Milei rompió su promesa anticasta

Un relevamiento de Zentrix Consultora expuso un fuerte malestar económico y un deterioro en la percepción pública del Gobierno nacional. Además, siete de cada diez consultados sostienen que la inflación del INDEC no refleja lo que pasa en la calle.

La combinación entre ajuste económico, pérdida de poder adquisitivo y cuestionamientos éticos empieza a impactar con fuerza en la imagen del gobierno de Javier Milei. Así lo refleja el último Monitor de Opinión Pública (MOP) de abril elaborado por Zentrix Consultora, que mostró señales de desgaste tanto en el plano económico como político.

Uno de los datos más contundentes del informe señala que el 81,6% de los hogares argentinos debió resignar gastos en los últimos seis meses para poder sostenerse. Dentro de ese universo, un 27,7% recortó salidas, ocio o consumos no esenciales; un 24,9% redujo compras habituales del hogar; y un 28,8% directamente ajustó gastos básicos como alimentos, salud o servicios.

Ingresos que no alcanzan

La encuesta también revela una creciente presión sobre los bolsillos. El 60,4% afirmó que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes, mientras que apenas una minoría dijo llegar a fin de mes con margen de ahorro.

En paralelo, el 86,6% consideró que su salario no le está ganando a la inflación, uno de los peores registros de la serie reciente medida por la consultora.

Desconfianza sobre la inflación oficial

Otro punto sensible del relevamiento apunta al descreimiento sobre los datos oficiales. El 70,3% de los consultados cree que la inflación publicada por el INDEC no refleja adecuadamente la suba de precios que perciben en la vida cotidiana.

Ese indicador sugiere una brecha creciente entre la mejora macroeconómica que exhibe el Gobierno y la experiencia diaria de los hogares, donde persiste la sensación de pérdida de poder de compra.

Se erosiona la bandera “anticasta”

En el plano político, el informe detecta un desgaste en uno de los principales ejes discursivos del oficialismo. El 66,6% opinó que el pacto “anticasta” con el que Milei llegó al poder se rompió y que el Gobierno terminó siendo parte de aquello que prometía combatir.

Además, el 57,3% considera que existe una corrupción generalizada en la gestión, mientras que el 60,2% interpreta las denuncias conocidas como parte de un problema estructural y no como hechos aislados.

Caída en la aprobación presidencial

La aprobación presidencial también mostró retroceso. Según el estudio, sólo el 33,1% aprueba la gestión de Javier Milei, mientras que el 60,6% la desaprueba.

En cuanto a imagen personal, el Presidente registró 35,2% positiva y 59,3% negativa, ampliando la brecha desfavorable respecto de meses anteriores.

Cómo se hizo el estudio

El relevamiento fue realizado entre el 11 y el 18 de abril de 2026, con 1.559 casos válidos en todo el país, mediante encuestas online autoadministradas. La consultora informó un margen de error teórico de ±2,48% y aclaró que los resultados representan tendencias nacionales, no provinciales o locales.

Informe completo