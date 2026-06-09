Villa Cañás transformará hojas y residuos verdes en nuevos árboles para la ciudad

La Municipalidad de Villa Cañás continúa avanzando en la puesta en funcionamiento del Vivero Municipal, un proyecto que busca fortalecer las políticas ambientales de la ciudad mediante la producción de especies arbóreas y plantas destinadas a distintos espacios públicos.

El vivero permitirá producir ejemplares que serán utilizados para la forestación, el recambio de árboles y el embellecimiento de distintos sectores de la ciudad.

Las tareas que se desarrollan actualmente incluyen la adecuación y organización del predio lindero al Refugio Canino Municipal, la preparación de los espacios de producción y la incorporación de los elementos necesarios para su funcionamiento.

La secretaria de Servicios Públicos, Janina Bombasaro, destacó la importancia de la iniciativa y aseguró que la puesta en marcha del Vivero Municipal representa un paso estratégico para fortalecer el arbolado urbano de Villa Cañás.

“Estamos dando un paso muy importante como ciudad, poniendo en marcha nuestro Vivero Municipal. Aquí vamos a recriar ejemplares nativos que nos permitirán realizar el recambio de árboles y seguir fortaleciendo el arbolado urbano de nuestra ciudad”, expresó la funcionaria.

De residuo a recurso

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el aprovechamiento de los residuos verdes generados durante el otoño.

Más de 600 metros cúbicos de hojas recolectadas en calles y veredas fueron trasladados al vivero para transformarlos en compost y tierra fértil.

“Este otoño, las hojas que vimos en nuestras calles y veredas no fueron al basural; las trajimos al vivero para transformarlas en compost, en tierra fértil, que servirá para nutrir nuestros árboles. Lo que antes era un residuo, hoy es un recurso”, explicó Bombasaro.

La elaboración de compost permitirá generar nutrientes para las futuras plantaciones y reducir el volumen de residuos enviados a disposición final.

Un proyecto con mirada ambiental

La iniciativa incorpora criterios de economía circular, transformando materiales orgánicos que antes eran descartados en recursos útiles para la producción vegetal.

Además de contribuir al cuidado del ambiente, el vivero permitirá contar con especies propias para futuras campañas de forestación y mantenimiento de espacios verdes.

El objetivo es construir una ciudad más ordenada, sustentable y comprometida con el desarrollo ambiental.

“Trabajamos en acciones concretas que nos ayudan a construir una ciudad más ordenada y más comprometida con el ambiente”, concluyó la secretaria de Servicios Públicos.