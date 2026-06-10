El cooperativismo santafesino impulsa 30 parques solares para ganar autonomía energética

FESCOE presentó un fondo solidario para desarrollar 30 parques fotovoltaicos de 100 kW en localidades del interior santafesino. El programa prevé sumar 3 MW de generación renovable distribuida y surge en un contexto de aumento de costos energéticos, reducción de subsidios y cambios en el mercado eléctrico.

La Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos (FESCOE) presentó en AgroActiva 2026 el programa «Impulso Solar Cooperativo», una iniciativa que busca financiar la construcción de 30 parques solares comunitarios de 100 kilovatios cada uno en distintas localidades de la provincia.

El lanzamiento se realizó en Armstrong junto a la firma de una carta de intención con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y tiene como objetivo incorporar aproximadamente 3 megavatios (MW) de generación renovable distribuida, fortaleciendo la capacidad energética de las cooperativas y reduciendo su dependencia de la compra de energía a terceros.

Más allá de la incorporación de paneles solares, la iniciativa busca dar respuesta a un escenario energético cada vez más desafiante para las cooperativas de servicios públicos del interior.

Una respuesta cooperativa a los cambios del mercado energético

El secretario de FESCOE, Vicente Losada, explicó que el proyecto es el resultado de más de dos años de trabajo sobre la viabilidad económica, técnica y regulatoria de la generación renovable dentro del sistema cooperativo.

«Analizamos leyes nacionales y provinciales, la sustentabilidad de los proyectos y el repago de las inversiones para construir una propuesta que hoy nos permite pensar en una escala mayor», señaló.

Según explicó, las experiencias desarrolladas en cooperativas como San Gregorio, Hughes, y María Teresa permitieron validar el modelo y sentar las bases para una etapa de expansión.

«Esas cooperativas fueron haciendo punta en esto y ahora aparece esta posibilidad de armar un fondo solidario con 30 módulos de 100 kilovatios», sostuvo.

Losada vinculó además la iniciativa con el contexto actual del sector energético y los cambios registrados en el mercado eléctrico nacional.

«Tenemos una apertura del mercado eléctrico mayorista que nos deja a las distribuidoras chicas en una situación compleja por el aumento de los costos de la energía. Nosotros tenemos trato directo con nuestros asociados y creemos que generar energía distribuida, solar y renovable nos va a permitir tener incidencia sobre la tarifa», afirmó.

Para el dirigente cooperativo, la posibilidad de generar parte de la energía que consumen o distribuyen representa una herramienta clave para ganar autonomía y mejorar la sustentabilidad económica de las entidades.

Cómo funcionará el fondo solidario

El programa contempla la conformación de un fondo común mediante el aporte de las cooperativas interesadas.

Con esos recursos se financiará la construcción de parques solares bajo la modalidad «llave en mano», incluyendo provisión de equipamiento, ingeniería, montaje y puesta en marcha.

De acuerdo a la información obtenida por Leguas Noticias, el esquema prevé la instalación de un módulo de 100 kW por mes durante aproximadamente 30 meses.

Al respecto, el secretario provincial de Cooperativas, Mutuales y Emprendedurismo, Gonzalo Toselli, explicó que todavía se están ajustando algunos aspectos económicos del programa, aunque adelantó que «entre 2.500 y 3.000 dólares sería aproximadamente la cuota».

La iniciativa contempla un mecanismo solidario mediante el cual las cooperativas participantes aportarán mensualmente al fondo y accederán progresivamente a los módulos fotovoltaicos.

Ya hay diez cooperativas interesadas

El interés inicial por la propuesta ya comenzó a reflejarse en números concretos. «Ya tienen 10 cooperativas interesadas», indicó Toselli.

La cifra resulta significativa si se considera que en la provincia operan alrededor de 60 cooperativas distribuidoras de energía, mientras que unas 40 se encuentran asociadas a FESCOE.

Entre las entidades mencionadas por Losada aparecen cooperativas de Carmen, Chabás, Alcorta y Fuentes, aunque desde la federación consideran que la demanda podría crecer a medida que se conozcan más detalles del programa.

Experiencias que ya funcionan

El proyecto se apoya en antecedentes concretos desarrollados por cooperativas santafesinas durante los últimos años.

Uno de los casos más avanzados es el de la Cooperativa de Servicios Públicos de San Gregorio (Coopescrevi), que recientemente amplió su parque solar comunitario y alcanzó una capacidad de generación de 1,26 MW, luego de sumar 860 kW a los 400 kW que ya tenía en funcionamiento.

En Hughes, la cooperativa local puso en marcha una planta fotovoltaica de 750 kW de potencia instalada, con una ampliación proyectada hasta alcanzar 1,5 MW.

Por su parte, la Cooperativa de Servicios Públicos de María Teresa cuenta actualmente con una capacidad cercana a los 200 kW de generación solar.

Entre los tres proyectos suman más de 2,2 MW de potencia instalada, una parte importante de los aproximadamente 5 MW de generación renovable de gestión cooperativa que actualmente existen en la provincia.

Menos costos y más competitividad

Desde FESCOE sostienen que la generación solar no solo representa una mejora ambiental, sino también una herramienta económica para las comunidades del interior en un contexto marcado por el aumento de los costos energéticos, la reducción de subsidios y los cambios registrados en el mercado eléctrico nacional.

Entre los beneficios esperados se encuentran la reducción de los costos de compra de energía, menores gastos operativos, una mayor estabilidad frente a futuros aumentos tarifarios y una mejora en la competitividad de las cooperativas y de las localidades donde prestan servicios.

También se esperan beneficios técnicos vinculados a una mejor calidad de tensión, menores pérdidas eléctricas y una generación más cercana a los puntos de consumo.

Para Losada, el desafío pasa ahora por escalar un modelo que ya mostró resultados concretos.

«Hoy estamos liderando este proceso en términos de kilovatios instalados y de cantidad de prosumidores dentro de nuestras cooperativas», aseguró.

Próxima parada: Rosario

El programa continuará siendo uno de los ejes de discusión dentro del movimiento cooperativo santafesino durante las próximas semanas.

En ese marco, FESCOE anunció que los días 25 y 26 de junio se realizará en el Hotel Presidente de Rosario el II Congreso Cooperativo FESCOE 2026, donde se compartirán las experiencias desarrolladas por cooperativas asociadas en materia de transición energética y se brindarán nuevos detalles sobre la implementación de «Impulso Solar Cooperativo».

La presentación de la iniciativa en AgroActiva y la posterior firma de la carta de intención con el Gobierno provincial contó con la participación de la presidenta de FESCOE, Gisela Wild; autoridades de cooperativas asociadas; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el secretario provincial de Cooperativas, Mutuales y Emprendedurismo, Gonzalo Toselli; y la subsecretaria de Energía Renovable y Eficiencia Energética de la Provincia, Cecilia Mijich, entre otras autoridades vinculadas al sector.

Si el programa logra concretar los 30 módulos previstos, la generación renovable cooperativa santafesina podría aumentar alrededor de un 60% respecto de la capacidad actualmente instalada, fortaleciendo la capacidad de las cooperativas para producir parte de su propia energía y reducir su dependencia de un mercado eléctrico cada vez más costoso y competitivo.