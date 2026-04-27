Prevención: Nueva app para proteger a menores de apuestas y violencia digital

El Gobierno de Santa Fe presentó este lunes una nueva herramienta tecnológica orientada al cuidado digital de menores de edad. Se trata de Stop Apuestas, una aplicación gratuita desarrollada por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión junto a la Lotería de Santa Fe, que apunta a prevenir el acceso de niñas, niños y adolescentes a plataformas de apuestas ilegales, contenidos violentos y otros entornos digitales inseguros.

El anuncio se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, funcionarios del gabinete provincial, legisladores y representantes de distintas áreas del Estado.

La iniciativa se inscribe en una preocupación cada vez más visible: el crecimiento del uso problemático de celulares entre menores, el acceso temprano a plataformas de apuestas online y la exposición a contenidos que muchas veces las familias desconocen.

Violencia digital y casos recientes

El gobernador Pullaro vinculó además el lanzamiento con episodios recientes ocurridos en escuelas santafesinas y con el impacto de nuevas formas de violencia amplificadas por redes sociales y plataformas digitales.

Sin mencionar solo apuestas, sostuvo que el Estado debe generar herramientas para acompañar a las familias frente a una realidad que cambió profundamente.

“No podemos prohibir la tecnología, porque es el espacio donde hoy nuestros hijos socializan. Lo que sí podemos hacer es acompañar y dar herramientas para que ese entorno sea más seguro”, afirmó.

También remarcó que la provincia cuenta con casi 900.000 alumnos en el sistema educativo y más de 1,4 millones de madres y padres, universo al que apunta la nueva política pública.

Un cambio de lógica: de bloquear riesgos a construir un entorno seguro

A diferencia de muchas aplicaciones tradicionales de control parental, que funcionan bloqueando páginas peligrosas una por una, Stop Apuestas invierte el esquema.

En vez de perseguir miles de sitios riesgosos que cambian constantemente de nombre o dominio, el sistema parte desde un entorno cerrado y solo permite el acceso a contenidos previamente autorizados.

Es lo que técnicamente se denomina modelo de “lista blanca”.

Esto significa que el menor solo podrá navegar por páginas web o usar aplicaciones habilitadas previamente por el adulto responsable.

Según explicó el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, la idea surgió de una necesidad concreta: acompañar a las familias en lo que definió como “el barrio digital”.

“Los chicos hoy viven, socializan y pasan gran parte de su tiempo en un nuevo barrio, que sucede en la palma de la mano. Muchas veces ese barrio transcurre en silencio y sin que madres o padres sepan qué ocurre allí”, expresó.

Cómo funciona Stop Apuestas

La plataforma requiere la instalación de dos aplicaciones complementarias:

Para adultos responsables

Desde el celular de madres, padres o tutores se puede:

Crear perfiles de hijos o hijas

Autorizar páginas web

Aprobar o rechazar nuevas solicitudes de acceso

Definir qué aplicaciones pueden instalarse

Controlar horarios de uso

Restringir contenidos específicos

Para menores

En el dispositivo del niño, niña o adolescente, la app transforma el teléfono en un ecosistema protegido:

Bloquea navegadores externos

Centraliza la navegación dentro del sistema seguro

Impide descargas no autorizadas

Limita accesos no aprobados previamente

Más de 400 sitios y 200 apps iniciales

La base inicial de la aplicación ya cuenta con una selección elaborada por el Estado provincial:

Más de 400 páginas web habilitadas

Más de 200 aplicaciones disponibles

Esa base puede luego personalizarse según cada familia.

Si un menor quiere ingresar a una nueva página o usar una app no incluida, podrá enviar una solicitud al adulto responsable, que decidirá si autoriza o no.

Desde la Provincia sostienen que esa dinámica también promueve diálogo y acompañamiento, en lugar de un mero control punitivo.

El foco urgente: las apuestas online en adolescentes

Uno de los principales motores de la iniciativa fue el crecimiento de la ludopatía digital en menores.

Durante la presentación, el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, advirtió que la problemática escaló de manera alarmante en los últimos años.

Recordó que al inicio de la actual gestión se encontraron con un escenario preocupante: cada vez más adolescentes apostando desde sus celulares en plataformas clandestinas.

Según detalló, la Provincia ya impulsó ante la Justicia el bloqueo de 385 sitios ilegales, aunque explicó que muchas de esas páginas reaparecen rápidamente bajo nuevos dominios.

“Se bloquean hoy y mañana vuelven a funcionar con otra dirección. Por eso hacía falta una herramienta nueva”, señaló.

También mencionó estadísticas que encendieron alarmas:

Informes nacionales indicaron que 1 de cada 4 menores de entre 12 y 17 años apostó alguna vez online .

. En algunas ciudades, encuestas oficiales detectaron cifras todavía más elevadas.

En una investigación judicial se comprobó que 35.845 menores apostaron entre junio y agosto de 2024 en solo cuatro sitios ilegales.

Educación digital y trabajo con escuelas

Desde el Ministerio de Educación provincial se destacó que la app se complementa con programas pedagógicos ya en marcha sobre ciudadanía digital.

La secretaria general de la cartera educativa, María Martín, explicó que la Provincia viene trabajando en capacitaciones docentes y materiales sobre:

Apuestas online

Ciberbullying

Sexting

Uso responsable de redes sociales

Violencia digital

Convivencia escolar en entornos tecnológicos

Indicó que ya existen cursos para docentes y herramientas disponibles en el campus virtual oficial.

Dónde descargarla

Stop Apuestas ya se encuentra disponible de manera gratuita para:

Android

iPhone (iOS)

Puede descargarse desde las tiendas oficiales de aplicaciones y también desde los canales institucionales del Gobierno provincial.

Links para descarga de la app StopApuestas

iOS

App Mayor: https://apps.apple.com/ar/app/stopapuestas-mayor/id6755892470?l=en-GB

App Menor: https://apps.apple.com/ar/app/stopapuestas-menores-de-edad/id6755893618?l=en-GB

Video instructivo: https://youtu.be/Fyzuccn52sU

Android

App Mayor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stopapuestas.tutor&pcampaignid=web_share

App Menor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stopapuestas.minor&pcampaignid=web_share

Video instructivo: https://www.youtube.com/watch?v=6eggI23mMHI

Una señal política y social

Con esta presentación, Santa Fe busca ubicarse entre las primeras jurisdicciones argentinas en ofrecer una solución pública específica frente a uno de los fenómenos más preocupantes de la era digital: menores con acceso irrestricto a apuestas, violencia y contenidos nocivos desde sus teléfonos.

La apuesta oficial es clara: pasar de reaccionar cuando el problema ya ocurrió, a prevenir antes de que suceda.