Megaoperativo en Venado Tuerto: desbaratan red de venta de drogas y detienen a dos personas

Ocho allanamientos simultáneos permitieron desarticular puntos de venta que operaban con modalidad “delivery” y “pasamanos”. Secuestraron semillas de cannabis, restos de cocaína, armas, dinero y celulares.

La Justicia de Venado Tuerto logró desarticular una red de comercialización de estupefacientes tras una serie de ocho allanamientos realizados este viernes en distintos puntos de la ciudad, que culminaron con la detención de dos personas acusadas de integrar el circuito de venta minorista.

La investigación fue encabezada por el fiscal Iván Raposo y se apoyó en tareas de inteligencia previas, que incluyeron el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados en procedimientos realizados en julio de 2025. A partir de esas pericias, se logró identificar varios puntos de expendio que operaban bajo las modalidades de “pasamanos” y “delivery”.

Los detenidos, identificados como G.O.C. y N.F.T., están acusados como coautores del delito de comercialización de estupefacientes. Según la Fiscalía, utilizaban domicilios ubicados en barrio Gutiérrez para concretar la venta de drogas, coordinando las entregas a través de redes sociales como Facebook y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Los procedimientos se llevaron adelante en viviendas de las calles 2 de Abril, Derqui, San Luis, Sáenz Peña, Urquiza, Neuquén, Dimmer y Vélez Sarsfield. Como resultado, se secuestraron 291 semillas de cannabis —tanto genéticas importadas como comunes—, además de balanzas y elementos con restos de clorhidrato de cocaína, junto a billetes con vestigios de pasta base.

En uno de los domicilios, ubicado en calle 2 de Abril, también se encontraron cartuchos de escopeta y municiones de arma larga, lo que agrava el cuadro investigativo. Asimismo, se incautaron más de una docena de teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación y determinar posibles vínculos con otros integrantes de la red.

Durante los allanamientos también se secuestró una suma cercana a los $12.850, que se presume provendría de la actividad ilícita.

Por disposición judicial, los dos detenidos fueron trasladados a la Comisaría N° 14 de la Policía de Santa Fe, donde permanecerán alojados hasta la audiencia imputativa, instancia en la que se formalizarán los cargos en su contra.