Teodelina refuerza puentes y desagües para anticiparse a posibles lluvias intensas

La Municipalidad de Teodelina avanza con nuevas obras de fortalecimiento hídrico mediante la instalación de módulos de hormigón en la zona de Ruta Angosta, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reforzar la infraestructura de desagüe ante una eventual llegada del fenómeno climático El Niño.

Los trabajos forman parte de una estrategia preventiva impulsada por el gobierno local para reducir riesgos frente a posibles eventos de lluvias por encima de los valores habituales y garantizar una mejor respuesta del sistema hídrico de la localidad.

Según se informó, las tareas consistieron en la colocación de módulos premoldeados de hormigón destinados a reforzar puentes y estructuras de desagüe existentes, aumentando su capacidad operativa y aportando mayor seguridad a la circulación y al drenaje de los excedentes hídricos.

La intervención busca optimizar el escurrimiento del agua en sectores sensibles y fortalecer la infraestructura rural y urbana frente a escenarios climáticos adversos.

Desde el municipio destacaron que este tipo de obras permiten anticiparse a posibles contingencias y minimizar el impacto que podrían generar precipitaciones intensas sobre caminos, accesos y zonas productivas.

La obra se enmarca dentro de las acciones de prevención hídrica que Teodelina viene desarrollando para proteger a la comunidad y mejorar la resiliencia de la infraestructura local.

Además, las autoridades remarcaron que los trabajos son posibles gracias al acompañamiento y financiamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que aporta los recursos necesarios para la ejecución de este tipo de intervenciones estratégicas.

«Se trata de una obra fundamental para seguir fortaleciendo el sistema de drenaje y prepararnos ante eventuales fenómenos climáticos», señalaron desde el municipio.

Con estas acciones, Teodelina continúa avanzando en obras de infraestructura orientadas a la prevención, el mantenimiento de los desagües y la protección de vecinos, productores y caminos rurales ante futuros eventos meteorológicos.