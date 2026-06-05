Tragedia en Ruta 94: Cuatro muertos tras un violento choque cerca de Teodelina

Cuatro personas fallecieron este viernes al mediodía como consecuencia de un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 94, en cercanías de la localidad de Teodelina. El siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Chevrolet Prisma, cuyos ocupantes perdieron la vida en el acto debido a la violencia del impacto.

Según informó la Policía de Teodelina, el choque se produjo en el sector conocido como “la curva de García Varela”, ubicada en el kilómetro 17 de la Ruta Provincial 94. Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una Toyota Hilux blanca, en la que viajaban tres hombres, y un Chevrolet Prisma negro, conducido por una sola persona.

Como consecuencia del fuerte impacto, los cuatro ocupantes de ambos vehículos fallecieron en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, los tres hombres que se trasladaban en la camioneta eran oriundos de Teodelina, mientras que el conductor del automóvil fue identificado como Hugo Sangiacomo, un bombero retirado que continuaba colaborando activamente con el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás.

El siniestro generó un importante operativo de emergencia en la zona, con intervención de personal policial, servicios de rescate y peritos, mientras se desarrollaban las tareas correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Como medida preventiva, el tránsito sobre la Ruta Provincial 94 permaneció totalmente interrumpido durante varias horas, mientras se realizaban las pericias y la remoción de los vehículos involucrados.

La noticia provocó una profunda conmoción tanto en Teodelina como en Villa Cañás, especialmente en el ámbito bomberil, donde Sangiacomo era una persona ampliamente reconocida por su trayectoria y compromiso con la institución.

Las autoridades continúan trabajando para establecer las causas que desencadenaron la tragedia.

Dolor en Bomberos Voluntarios por la muerte de Sangiacomo

A través de un comunicado oficial, los Bomberos Voluntarios expresaron su dolor por el fallecimiento de Hugo Sangiacomo, quien durante décadas formó parte de la institución.

“Con profundo pesar despedimos a nuestro Bombero y Cuartelero Hugo Sangiacomo, quien dedicó más de 35 años de servicio a nuestra institución. Su compromiso, vocación y calidad humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartimos su camino”, señalaron desde el cuartel.

La institución también hizo llegar sus condolencias a familiares y allegados. “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración en su memoria”, concluye el mensaje difundido tras conocerse la trágica noticia.