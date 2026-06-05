Movilidad eléctrica: Presentan proyectos para crear tarifas con descuentos de hasta 60% y una red provincial de carga

El diputado provincial Joaquín Blanco presentó dos proyectos de ley destinados a impulsar la movilidad eléctrica en Santa Fe mediante incentivos económicos para los usuarios y el desarrollo de una red de infraestructura de carga en todo el territorio provincial. Según estimó, un auto podría recorrer 360 kilómetros con una carga de unos 8.000 pesos.

La iniciativa fue presentada en AgroActiva, en Armstrong, y contempla la creación de un Régimen Provincial de Tarifa para la Movilidad Eléctrica y de un Sistema Provincial de Infraestructura Energética Inteligente para la Electromovilidad, con el objetivo de acompañar el crecimiento de un sector que registra una expansión sostenida en la provincia.

“En 2026 vamos a tener el récord de autos eléctricos patentados en la provincia de Santa Fe, con más de 3.000 nuevos vehículos. Estos proyectos buscan acompañar y fortalecer ese crecimiento de la movilidad eléctrica en nuestra región”, sostuvo Blanco durante la presentación.

Descuentos de hasta 60% para la carga de vehículos

Uno de los proyectos propone la creación de la Tarifa de Movilidad Eléctrica (TMe) dentro de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), destinada a usuarios residenciales, comerciales, industriales y de servicios que utilicen vehículos eléctricos o híbridos enchufables.

La propuesta establece un esquema de precios diferenciados según franjas horarias, con el objetivo de incentivar la carga de los vehículos en momentos de menor demanda eléctrica y optimizar el uso de la infraestructura energética.

Entre los principales beneficios previstos se encuentran:

50% de descuento en horario valle , entre las 23 y las 5 horas.

, entre las 23 y las 5 horas. 60% de descuento durante fines de semana y feriados.

Beneficios aplicados específicamente al consumo destinado a la recarga de vehículos eléctricos.

Según explicó el legislador, el nuevo esquema permitiría reducir significativamente los costos de uso de estos vehículos.

“Una persona que cargue su vehículo eléctrico entre las 23 y las 5 horas, o durante fines de semana y feriados, podrá acceder a descuentos que permitirán recorrer aproximadamente 360 kilómetros gastando unos 8.000 pesos, a valores actuales”, señaló.

La iniciativa también prevé la instalación obligatoria de medidores inteligentes, capaces de registrar el consumo por franjas horarias, y establece cupos mensuales de energía bonificada de hasta 400 kWh para usuarios residenciales y 1.500 kWh para usuarios no residenciales.

Una red provincial para la electromovilidad

El segundo proyecto impulsa la creación de un Sistema Provincial de Infraestructura Energética Inteligente para la Electromovilidad, destinado a planificar y desarrollar una red de carga pública y privada en toda la provincia.

La propuesta contempla la instalación de puntos de carga en espacios públicos y privados de acceso público, incluyendo:

Estaciones de servicio.

Garajes de edificios residenciales.

Centros comerciales y supermercados.

Estadios y predios de eventos masivos.

Garajes públicos y privados.

Espacios concesionados para estacionamiento.

Además, plantea la creación de corredores energéticos para electromovilidad en rutas provinciales estratégicas, con el objetivo de garantizar la conectividad interurbana y facilitar los viajes de media y larga distancia mediante vehículos eléctricos.

La iniciativa también prevé la conformación de un Registro Provincial de Infraestructura de Carga y de un mapa digital público, que permita conocer en tiempo real la ubicación y disponibilidad de los puntos de carga habilitados en Santa Fe.

Preparar a la provincia para el cambio tecnológico

Blanco sostuvo que la electromovilidad representa una transformación que va más allá de la incorporación de nuevos vehículos y que requerirá adaptar distintos sectores productivos y educativos.

En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la formación técnica especializada, preparar servicios de postventa acordes a las nuevas tecnologías y acompañar al sector autopartista para que pueda responder a la futura demanda de repuestos y componentes.

“Queremos que Santa Fe siga siendo pionera y quede a la vanguardia en transición energética y movilidad sustentable”, afirmó.

El legislador recordó además que fue autor de la Ley Provincial 13.781, aprobada en 2018, que promueve la movilidad eléctrica en Santa Fe y otorga la exención del pago de patente durante cinco años para los vehículos eléctricos e híbridos radicados en la provincia.

Para Blanco, las nuevas iniciativas buscan consolidar una política pública de largo plazo. “La electromovilidad se va a convertir en una política de Estado y necesitamos brindar herramientas que den previsibilidad para que más ciudadanos y empresas se sumen a esta transformación”, concluyó.

Sistema Provincial de Infraestructura Energética Inteligente para la Electromovilidad

Régimen Provincial de tarifa para la movilidad eléctrica

Ley Provincial 13.781