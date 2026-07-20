María Teresa: Prisión preventiva para un acusado de violentas agresiones

Un hombre de 48 años quedó en prisión preventiva por disposición de la Justicia, en el marco de una investigación que lo vincula con dos violentos ataques ocurridos en una vivienda de María Teresa, departamento General López. Además, enfrenta una imputación por haber agredido a su pareja en un contexto de violencia de género. La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Mayra Vuletic y ordenada por la jueza Andrea Cavallero durante una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto.

La decisión judicial

El imputado, identificado por sus iniciales LAL, es investigado por distintos hechos de violencia ocurridos tanto en julio de este año como en diciembre de 2025.

Tras la audiencia, la fiscal Vuletic señaló que la magistrada dio por acreditada, en esta etapa del proceso, la atribución delictiva formulada por la Fiscalía, consideró que la expectativa de pena es de cumplimiento efectivo y entendió que persisten riesgos procesales que justifican mantener al acusado privado de su libertad.

El ataque investigado

Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los hechos principales ocurrieron durante la madrugada del domingo 12 de julio, cuando el imputado habría actuado junto a una mujer con la que mantenía una relación.

De acuerdo con la acusación, ambos atacaron a una pareja que se encontraba de visita en la vivienda donde residían.

La fiscal sostuvo que “el investigado y su compañera golpearon con los puños y con un palo a una de las víctimas y atacaron con un hacha a la otra”. Agregó además que, “momentos después, el hombre amedrentado se desvaneció en la vía pública y los coautores le aseguraron que lo iban a matar con un arma de fuego”.

Una causa por violencia de género

La investigación también incluye un episodio anterior ocurrido en diciembre del año pasado. Según informó la Fiscalía, LAL está acusado de haber agredido físicamente a su pareja en el domicilio que compartían, en un hecho que fue encuadrado como violencia de género.

Los delitos atribuidos

El Ministerio Público de la Acusación le atribuyó al imputado la presunta coautoría de los delitos de lesiones graves dolosas, lesiones leves dolosas y amenazas coactivas.

Asimismo, fue imputado como autor de lesiones leves dolosas calificadas, por el vínculo con la víctima y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe es el organismo encargado de dirigir las investigaciones penales y promover la acción penal pública en la provincia. En este caso, la investigación está a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, integrante de la Fiscalía Regional 3.