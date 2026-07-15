Pablo Giorgis: Vender la tierra es hipotecar el país

El intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis, expresó su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves y que incluye modificaciones al régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La iniciativa propone que cada provincia pueda establecer las restricciones aplicables dentro de su territorio, en reemplazo de varios de los límites fijados actualmente por la legislación nacional.

“Desde Santa Isabel decimos con claridad: vender la tierra es hipotecar el país y vaciar nuestros pueblos. La tierra no es una mercancía. Es trabajo, es identidad y es el futuro de las generaciones que vienen”, afirmó Giorgis.

Soberanía y recursos estratégicos

El presidente comunal consideró que una mayor extranjerización podría afectar la capacidad del país para decidir sobre la producción y el aprovechamiento de sus recursos naturales.

Entre sus principales preocupaciones mencionó la posible concentración de propiedades en zonas de frontera, cuencas hídricas, reservas naturales y territorios vinculados con recursos estratégicos como el agua, el litio y la biodiversidad.

También cuestionó que el ingreso de grandes capitales pueda profundizar un modelo orientado exclusivamente hacia la exportación, con escasa generación de empleo e inversión en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

“La extranjerización promueve monocultivos, baja inversión local y fuga de ganancias. Se lleva la renta, pero no deja desarrollo”, sostuvo.

Consecuencias para los pueblos del interior

Giorgis advirtió que la flexibilización podría elevar el precio de los campos y dificultar aún más el acceso a la tierra para pequeños y medianos productores.

“Con la suba del precio de la tierra, podrán acceder a un campo solo algunos, premiando a los grandes especuladores y castigando al que trabaja la tierra”, manifestó.

Según señaló, una mayor concentración también puede reducir la demanda de trabajadores rurales y afectar indirectamente a comercios, prestadores de servicios e instituciones de las pequeñas localidades.

“Mayor concentración significa menos mano de obra, menos comercios y menos movimiento. La tierra deja de ser hogar para ser solo negocio”, expresó.

El mandatario local agregó que la propiedad de grandes extensiones también otorga capacidad de decisión sobre cuestiones que inciden directamente en las comunidades, como el mantenimiento de caminos rurales, la utilización de napas y la aplicación de productos agroquímicos.

Pedido a los senadores por Santa Fe

Ante el tratamiento de la iniciativa, Giorgis pidió a los senadores nacionales por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, que contemplen la realidad de los productores y las localidades del interior al momento de definir su voto. Los tres legisladores integran actualmente la representación santafesina en la Cámara alta.

“No se trata de estar contra la inversión. Se trata de estar a favor de una Argentina con soberanía, con arraigo y con tierra para quien la trabaja”, concluyó el presidente comunal.