Villa Cañás abrió la inscripción para un curso gratuito de electricidad domiciliaria

La capacitación tendrá cupos limitados y otorgará un certificado oficial de la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor de la provincia de Santa Fe. La inscripción se realiza mediante un formulario online.

La Municipalidad de Villa Cañás abrió la inscripción para el curso gratuito de Auxiliar en Electricidad Domiciliaria, una propuesta de formación destinada a personas interesadas en adquirir conocimientos y herramientas para desempeñarse en instalaciones eléctricas de viviendas.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Producción y Empleo municipal, junto con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Programa Impulsa.

La capacitación contará con cupo limitado, por lo que las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción.

El curso permitirá incorporar conocimientos vinculados con la electricidad domiciliaria y fortalecer las competencias laborales de quienes buscan mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo o desarrollar una actividad independiente.

Además, quienes completen la capacitación recibirán un certificado oficial de la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe.

Consultas e información

Para solicitar asesoramiento o ampliar la información, los interesados pueden dirigirse a la oficina de Producción y Empleo, ubicada en el Centro Cultural de Villa Cañás, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

También podrán comunicarse telefónicamente al 450201, interno 771, o enviar un mensaje al celular 3462-546450.

La propuesta forma parte de las políticas de capacitación laboral impulsadas de manera conjunta por el municipio y la Provincia, con el objetivo de brindar herramientas concretas para la formación profesional y el acceso a nuevas oportunidades de empleo.