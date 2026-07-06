Santa Fe ya implementa el certificado médico digital: cómo tramitarlo y qué validez tiene

La provincia de Santa Fe puso en marcha el Certificado Médico Digital (CMD), una herramienta que permite emitir constancias médicas con validez legal inmediata en todo el territorio provincial, a través de una plataforma web con firma electrónica, código QR y trazabilidad.

El sistema fue desarrollado por la Caja del Arte de Curar junto a los Colegios de Médicos de la Primera y Segunda Circunscripción, con aval del Ministerio de Salud provincial. La iniciativa busca agilizar trámites cotidianos, reducir el uso de papel y reforzar los controles frente a certificados falsificados o de dudosa procedencia.

En esta primera etapa, el CMD permite gestionar certificados de salud en edad escolar, natatorios, práctica deportiva, salud general y control laboral o justificación de ausentismo. Según se informó, en las próximas semanas se incorporarán nuevas opciones.

Paso a paso: cómo tramitar el certificado

El trámite puede iniciarlo el paciente antes de concurrir a la consulta médica. Primero debe ingresar al sitio oficial de Certificados Médicos Digitales de Santa Fe y seleccionar la opción “Comprar un certificado”.

Luego, debe elegir el tipo de certificado que necesita. Las opciones disponibles son certificado de salud en edad escolar, natatorio, práctica deportiva, salud general y control laboral o ausentismo.

El siguiente paso es completar los datos personales del paciente y abonar la estampilla digital correspondiente. Una vez realizado el pago, el sistema envía un código o comprobante por correo electrónico o WhatsApp.

Con ese código y su DNI, la persona debe asistir a la consulta médica obligatoria. Allí, el profesional valida la identidad, realiza la evaluación clínica, completa el formulario en la plataforma y firma el certificado de manera electrónica.

Al finalizar el proceso, el certificado llega al celular o al correo electrónico del paciente. Desde allí puede ser reenviado a escuelas, clubes, empleadores u otras instituciones que lo soliciten.

También se puede hacer después de la consulta

El sistema contempla una segunda modalidad para quienes llegan a la consulta sin haber comprado previamente el certificado. En ese caso, el médico puede confeccionarlo desde la plataforma y luego el paciente recibe un enlace para realizar el pago.

Una vez abonado, el documento queda disponible en formato digital y puede ser utilizado ante la institución correspondiente.

Qué validez tiene

El Certificado Médico Digital tiene validez legal inmediata en Santa Fe, pero debe conservarse y presentarse en formato digital. La plataforma oficial advierte que no tiene validez si se imprime, ya que la autenticidad del documento depende del archivo original, la firma electrónica y el código QR de verificación.

Durante una etapa de transición, los certificados tradicionales en papel seguirán vigentes. La convivencia entre ambos formatos será progresiva, mientras pacientes, profesionales e instituciones se adaptan al nuevo sistema.

Actualmente, la plataforma permite recibir el certificado por correo electrónico o WhatsApp y acceder al documento desde cualquier dispositivo con conexión a internet. También permite validar su autenticidad mediante el código QR incorporado.

Mayor control sobre la emisión

Uno de los principales cambios del nuevo esquema es que cada certificado queda asociado a un profesional habilitado, que ingresa al sistema con credenciales otorgadas por su Colegio y utiliza una clave específica para firmar la documentación.

Una vez emitido, el certificado no puede ser modificado. Esa trazabilidad permite verificar si el documento fue confeccionado correctamente y por un médico matriculado.

“La plataforma no reemplaza el acto médico. El profesional continúa realizando la evaluación y emitiendo el certificado. Lo que cambia es la forma en que se gestiona y entrega la documentación”, explicó Darío Tassi, director de la Caja del Arte de Curar y coordinador general del proyecto.

Desde los colegios profesionales remarcaron que la herramienta apunta a dar respuesta a una problemática frecuente: la circulación de certificados apócrifos. “Un certificado digital no lo puede emitir cualquier persona: el profesional debe estar registrado y acceder mediante credenciales específicas”, sostuvo Julio Bedini, presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe de la Primera Circunscripción.

Por su parte, Alberto Tuninetti, presidente del Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción, señaló que la digitalización aporta mayor seguridad al sistema y permite ordenar un trámite de uso habitual para pacientes, médicos e instituciones.

Mesa de ayuda

Para consultas sobre el funcionamiento del sistema, se encuentra habilitada una Mesa de Ayuda vía WhatsApp al 341 3097537, de lunes a viernes de 7 a 16.

Con esta implementación, Santa Fe inicia una transición hacia la despapelización de los certificados médicos, con un sistema verificable, más seguro y de alcance provincial.