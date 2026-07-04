Corte programado de energía este domingo en la región

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informaron que la interrupción del servicio será el domingo 5 de julio, entre las 7:00 y las 10:00 horas, por trabajos técnicos vinculados a la red eléctrica que abastece a la zona.

La interrupción será durante la mañana

La Empresa Provincial de la Energía realizará este domingo 5 de julio un corte programado del servicio eléctrico que afectará a localidades de la región, según informaron cooperativas eléctricas locales.

De acuerdo al comunicado difundido, la interrupción afectará a Villa Cañás, Santa Isabel, Teodelina, María Teresa, Chapuy, San Gregorio, entre otras localidades.

Los trabajos estarán vinculados a la línea de 33 kV que abastece a la zona y a tareas en la subestación de EPE en Venado Tuerto, infraestructura clave para la distribución regional del servicio.

Desde las entidades solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante esa franja horaria, especialmente en hogares, comercios y actividades que requieran suministro continuo.

También se informó que el servicio podría restablecerse sin previo aviso, en caso de que las tareas finalicen antes del horario previsto.