Provincia capacita a personas mayores para hacer trámites digitales y evitar estafas

El Gobierno provincial completó la primera etapa de las jornadas de Autonomía Digital, una iniciativa que alcanzó a más de 400 personas mayores en Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. La propuesta forma parte del programa Territorio 5.0 y busca facilitar el acceso a los servicios públicos digitales.

El Gobierno de Santa Fe completó la primera etapa de las jornadas de Autonomía Digital para Personas Mayores, una iniciativa orientada a reducir la brecha digital y acompañar a este sector de la población en el uso de las nuevas herramientas oficiales para gestionar trámites y acceder a servicios públicos.

La propuesta se desarrolló en Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, donde participaron más de 400 personas mayores interesadas en aprender a utilizar plataformas digitales, ganar autonomía y mejorar su seguridad al momento de operar con celulares, computadoras o canales virtuales.

Las capacitaciones forman parte de Territorio 5.0, el programa de digitalización del Estado santafesino que comenzó a tener funcionamiento pleno desde el 1 de julio. En ese marco, la Provincia planteó que la transformación digital no sólo implica migrar trámites y servicios a plataformas online, sino también generar instancias de acompañamiento para que la ciudadanía pueda utilizarlas de manera efectiva.

ID Ciudadana, Domicilio Digital y trámites online

Durante los encuentros, los participantes trabajaron sobre el uso de las principales plataformas digitales de la Provincia, entre ellas la ID Ciudadana, el Domicilio Digital, el Portal de Gestiones Ciudadanas y la Atención Virtual.

Según la disponibilidad de cada localidad, también se abordaron servicios vinculados con organismos provinciales como API, EPE y ASSA, además de herramientas digitales locales. Las jornadas fueron organizadas por el Gobierno de Santa Fe, con la colaboración de la Defensoría del Pueblo y de instituciones de cada territorio, entre ellas municipios, organismos provinciales, prestadores de servicios y organizaciones sociales.

En Rosario, además, participó la Universidad Nacional de Rosario, a través de programas vinculados con personas mayores.

El subsecretario de Innovación Pública, Juan Martín Atencio, sostuvo que reducir la brecha digital, acompañar a las personas mayores y “explicarles cada transformación que llevamos adelante es parte de la innovación del Gobierno de Santa Fe”. En la misma línea, remarcó que, a medida que el Estado se transforma, “tenemos la responsabilidad de que cada ciudadano pueda entender, usar y sentirse parte de ese cambio”.

Las capacitaciones no fueron planteadas como clases teóricas, sino como espacios de práctica. Los participantes asistieron con sus celulares, realizaron consultas, resolvieron dudas y pudieron completar gestiones reales durante cada jornada.

Una integrante del Club de Abuelos de Reconquista, Elba Petroli, valoró la posibilidad de acercarse a estas herramientas y señaló que lo central es “perderle el miedo a la tecnología”. Luego agregó: “Por más grandes que seamos, lo podemos hacer”.

Cómo cuidarse de las estafas digitales

Además del uso de plataformas oficiales, las jornadas incluyeron un bloque de ciberseguridad, con recomendaciones prácticas para evitar estafas y operar con mayor confianza en entornos digitales.

Entre los principales consejos, se insistió en desconfiar de mensajes de WhatsApp, SMS o correos electrónicos que exigen actuar con urgencia; no compartir claves, códigos de verificación ni datos bancarios; y verificar siempre la identidad de quien solicita dinero o información sensible.

También se recomendó revisar que las páginas oficiales terminen en gob.ar, evitar abrir enlaces desconocidos, cortar llamadas sospechosas y comunicarse por canales oficiales ante cualquier duda. En el caso de utilizar computadoras o celulares compartidos, se remarcó la importancia de cerrar sesión al finalizar.

La Provincia también alentó a las personas mayores a pedir ayuda antes de avanzar cuando tengan dudas, bajo la premisa de que consultar a tiempo también es una forma de cuidarse.

Al cierre de cada encuentro, los participantes recibieron instructivos en formato PDF para consultar cuando lo necesiten o compartir con familiares, amigos y personas de su entorno.

Según informaron desde el Gobierno santafesino, esta primera etapa permitió validar una metodología de trabajo basada en el acompañamiento presencial, la práctica sobre situaciones reales y la adaptación a cada territorio. El próximo paso será escalar ese modelo, con herramientas que permitan a municipios, comunas e instituciones replicar las jornadas en sus propias comunidades.

El objetivo es que la digitalización del Estado no se convierta en una barrera, sino en una herramienta concreta para ampliar el acceso, fortalecer la participación ciudadana y promover mayor autonomía en las personas mayores.