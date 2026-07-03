Hughes: Condenaron a 16 años a un hombre por abusar de dos niñas

Un hombre de 45 años, identificado por sus iniciales como MIC, fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niñas de su entorno familiar en Hughes, departamento General López. La sentencia fue resuelta por unanimidad en el marco de un juicio oral realizado en los tribunales de Melincué.

El fallo fue dictado por las juezas Silvina Marinucci y Andrea Cavallero, junto al juez Adrián Godoy. En representación del Ministerio Público de la Acusación intervino el fiscal Julián Cochero, quien llevó adelante la acusación durante el debate.

Tras la lectura de la sentencia, el funcionario judicial señaló que el MPA evaluará los fundamentos del tribunal para definir los pasos a seguir. “Si bien valoramos la sentencia condenatoria, analizaremos los fundamentos del tribunal para evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación con el monto de la pena impuesta”, indicó Cochero.

Además, el fiscal destacó que, tal como había sido solicitado en los alegatos, el tribunal dispuso que el condenado continúe detenido bajo prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

Los hechos investigados

De acuerdo con la acusación, el hombre vulneró la integridad sexual de dos niñas de su entorno familiar durante la infancia y la adolescencia de las víctimas.

“El condenado vulneró la integridad sexual de dos integrantes de su entorno familiar durante la infancia y la adolescencia de las víctimas”, sostuvo Cochero al referirse a los hechos acreditados durante el juicio.

El fiscal precisó que la mayoría de los abusos fueron cometidos en la vivienda del condenado. Según la investigación, el hombre aprovechaba momentos en los que quedaba a cargo del cuidado de las niñas, así como reuniones familiares en las que coincidía con ellas.

También se acreditó que uno de los ataques ocurrió en un automóvil y en la vivienda donde residía una de las víctimas.

La calificación penal

El tribunal condenó a MIC como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la guarda.

La pena impuesta fue de 16 años de prisión, aunque desde el Ministerio Público de la Acusación anticiparon que analizarán los fundamentos de la sentencia, especialmente en lo referido al monto de la condena.

El nombre y apellido del condenado se omiten con el objetivo de preservar la identidad de las víctimas y evitar su revictimización.