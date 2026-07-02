Rufino: Detuvieron a un hombre por lesiones agravadas en contexto de violencia de género

Un hombre de 35 años fue detenido en Rufino en el marco de una causa por lesiones dolosas agravadas por el vínculo, en contexto de violencia de género. La medida fue concretada por personal de la Policía de Investigaciones y quedó a disposición de la Justicia.

Intervención de la PDI

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, concretó la detención de Iván M., de 35 años, por disposición de la Fiscalía interviniente en Rufino.

El procedimiento fue realizado por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, en cumplimiento de una orden de detención emitida en el marco de una investigación penal.

La denuncia que originó la causa

La investigación, con intervención del Ministerio Público de la Acusación de Rufino, se inició a partir de la denuncia realizada por la víctima, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja.

Según consta en las actuaciones, el hombre investigado la habría empujado contra una heladera, golpeado en el rostro y lesionado los dedos cuando ella intentaba abandonar el domicilio.

A partir de esos elementos, la Fiscalía dispuso avanzar con la orden de detención por el delito de lesiones dolosas agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

A disposición de la Justicia

Tras ser detenido, el imputado fue trasladado a la sede de la PDI, donde se le notificó formalmente la formación de causa.

Por disposición judicial, quedó alojado en la Comisaría 3.ª de Rufino, donde permanecerá detenido a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso penal.