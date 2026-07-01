Venado Tuerto: Remiseros pidieron controles e igualdad de condiciones ante la llegada de Uber

La llegada de Uber a Venado Tuerto quedó formalmente instalada en la agenda institucional. Este martes 30 de junio, representantes de taxis y remises participaron de una reunión en el Concejo Municipal junto a ediles y funcionarios del Gobierno local, donde se analizó el impacto que podría generar el desembarco de la aplicación en el sistema de transporte de pasajeros de la ciudad.

El planteo central del sector fue que, si Uber comienza a funcionar en Venado Tuerto, sus choferes deberán cumplir con requisitos similares a los que hoy se exigen a taxis y remises. La preocupación no se limita a la competencia económica, sino que también abarca la seguridad de los usuarios, la identificación de los vehículos y la continuidad laboral de unas 250 familias vinculadas al rubro.

Pablo Velázquez, de Remises Libertad, evaluó como positivo el encuentro, aunque reconoció que la llegada de la plataforma aparece como un escenario prácticamente inevitable. “Es ya casi inminente la llegada de esta plataforma, donde el Municipio manifiesta que no tiene forma legal de poder frenarla, pero me pareció muy prudente la medida que quieren tomar: darle la posibilidad de que esté en Venado, pero con todos los controles como los tenemos nosotros, los taxis y los remises”, sostuvo.

Según explicó, la discusión deberá traducirse en una nueva ordenanza que establezca las condiciones para quienes quieran prestar servicios mediante aplicaciones digitales. Entre los puntos mencionados aparecen el seguro, el modelo del vehículo, los certificados de buena conducta y otros requisitos administrativos.

“Todo aquel que quiera tener Uber tiene que estar dentro del marco legal. Tendría que ser remis o taxi, hacia ahí apunta por ahí la ordenanza”, remarcó Velázquez.

Uno de los temas más sensibles fue la tarifa. Soledad Luna, de Remises Venado, planteó que allí se encuentra una de las principales desventajas para el sector tradicional, ya que taxis y remises trabajan con valores fijados por el Municipio y actualizaciones periódicas, mientras que las plataformas digitales operan con otra lógica comercial.

“A nosotros lo que más nos preocupa es el tema de la tarifa, que es donde más en desventaja nos sentimos. Claramente desde el Concejo no pueden hacer nada con eso, entonces vamos a tratar de ir por otro lado, que es todo el tema de requisitos de papeles y la parte tributaria”, expresó Luna.

De todos modos, aclaró que los remiseros no solicitaron una regulación tarifaria para Uber. “Nosotros seguimos trabajando con la tarifa que dispone el Municipio, con los dos aumentos anuales. En ningún momento pedimos regular la tarifa”, indicó.

Durante el intercambio también surgió la posibilidad de que los vehículos que trabajen con aplicaciones tengan algún tipo de identificación visible. La propuesta apunta a que el usuario pueda reconocer si se trata de un auto habilitado y controlado por el Municipio, de manera similar a lo que ocurre con las chapas amarillas de los remises y las rojas de los taxis.

“Que el Uber también tenga algo que lo identifique. Entonces la persona que lo use va a saber que ese auto tiene todo en regla, está habilitado y está siendo visto por el Municipio”, planteó Luna.

Desde el Concejo, el presidente del cuerpo, Juan Ignacio Pellegrini, sostuvo que la reunión permitió escuchar las inquietudes del sector y abrir una mesa de trabajo para avanzar en una normativa específica. El edil señaló que el debate deberá contemplar la experiencia de otras ciudades, las ordenanzas existentes y los criterios judiciales en torno al funcionamiento de estas plataformas.

“Nos llevamos la tarea de generar una ordenanza y un marco regulatorio para el funcionamiento de estas aplicaciones en Venado Tuerto. Por delante queda trabajo en comisión y, a partir de tener un modelo de ordenanza, poder seguir trabajando en esta mesa”, afirmó Pellegrini.

En representación del Ejecutivo, el subsecretario de Movilidad y Transporte, Eugenio Bernabei, ratificó la postura ya expresada por el intendente Leonel Chiarella: el Municipio no perseguirá a Uber ni a otras aplicaciones de transporte, pero buscará ordenar su funcionamiento.

“Tenemos desde el Gobierno una postura clara, que es permitir Uber y cualquier tipo de aplicación que venga a competir en el transporte en Venado Tuerto, pero en igualdad de condiciones”, señaló Bernabei.

El funcionario recordó que en los últimos años se avanzó con la digitalización de trámites y la eliminación de distintas exigencias para taxis y remises, como tasas de habilitación, desinfección y libretas sanitarias. En ese marco, sostuvo que el desafío ahora será adecuar la legislación local a una actividad atravesada por nuevas tecnologías.

Para los remiseros, el punto central será evitar que se habilite un sistema paralelo sin obligaciones equivalentes. “No es sólo una cuestión de si Uber es un poco más barato. Tiene que tener las mismas regulaciones que nosotros, más que nada por la seguridad”, insistió Velázquez.

El encuentro dejó una primera coincidencia política: Uber podrá funcionar en Venado Tuerto, pero el Concejo y el Municipio buscarán establecer condiciones para controlar la actividad. Ahora, la discusión pasará al trabajo en comisión, con el apuro que plantea el propio sector ante un desembarco que considera cercano.

“La idea es trabajar con mucha rapidez y agilidad para darle un marco legal rápido, antes de que se les vaya de las manos y no lo puedan controlar”, advirtió Velázquez.

El debate queda abierto. Venado Tuerto comienza ahora a definir cómo incorporará las plataformas digitales al transporte urbano sin desproteger al sistema vigente.

Con información e imágenes de Radio Jota.