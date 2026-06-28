Venado Tuerto no prohibirá Uber y remiseros piden reglas claras

El intendente Leonel Chiarella ratificó que el Municipio no impedirá la llegada de plataformas de transporte a la ciudad. La definición se conoció después de una movilización de remiseros y taxistas al Concejo, donde reclamaron igualdad de condiciones, y tras la difusión de audios con amenazas que el mandatario rechazó públicamente.

Venado Tuerto quedó incorporada de lleno al debate por las plataformas de transporte. Mientras remiseros y taxistas advierten por el impacto que podría tener el desembarco de Uber en una actividad regulada por el Municipio, el intendente Leonel Chiarella fijó posición y aseguró que la ciudad no prohibirá la llegada de la aplicación ni de ninguna otra empresa que quiera prestar servicios.

La definición fue comunicada por el mandatario a través de un video difundido en sus redes sociales, luego de que circularan audios con amenazas y convocatorias a medidas de fuerza para presionar al Gobierno local. Chiarella buscó separar el reclamo sectorial del uso de métodos intimidatorios y sostuvo que el Ejecutivo mantendrá abiertos los canales de diálogo, pero no aceptará aprietes como forma de condicionar una decisión pública.

“No vamos a permitir ningún tipo de amenaza, aprietes o extorsiones”, afirmó el intendente. Y agregó: “Quienes hablan en estos audios son quienes dicen representar a un grupo minoritario de remises y taxis”.

En el mismo mensaje, Chiarella fue categórico respecto de la postura oficial: “Todos los canales de diálogo están y seguirán estando abiertos. Y en segundo lugar, quiero ser muy claro: no vamos a prohibir la llegada de Uber ni de ninguna otra empresa que quiera prestar servicios en nuestra ciudad”.

Un conflicto que llegó al Concejo

La respuesta del intendente se produjo después de que el miércoles 24 de junio remiseros y taxistas realizaran una marcha por las calles de Venado Tuerto y llegaran hasta el Concejo Municipal para plantear su preocupación ante los ediles. Allí, representantes de las empresas locales reclamaron una instancia formal de diálogo y pidieron que el posible funcionamiento de plataformas como Uber no se produzca sin reglas claras.

El sector sostiene que la discusión no pasa solamente por la llegada de una aplicación, sino por la desigualdad de condiciones entre un servicio regulado por ordenanzas municipales y una plataforma que podría operar con otro esquema de tarifas, controles y costos.

Mauricio Gómez, de Remises Nuevo Sol, planteó que detrás del servicio hay unas 250 familias que dependen de la actividad. “Nosotros venimos acá porque tenemos 250 familias que andamos de remisero hace 30 años que estamos en la calle”, señaló. Según explicó, una de las principales preocupaciones es que la tarifa ofrecida por la plataforma sea muy baja para quienes deben sostener vehículos, mantenimiento, habilitaciones y costos operativos.

“Muchos de los remiseros de 30 años que están arriba de los coches la están denegando. No quieren saber nada con Uber, una por el tema de la tarifa, que es muy económica por demás, y otra por el desgaste de los autos, que no lo pueden mantener”, sostuvo Gómez.

El reclamo por igualdad de condiciones

Soledad Luna, de Remises Venado, remarcó que el encuentro con los concejales fue positivo porque permitió que el sector fuera escuchado. Según indicó, los ediles pasaron a un cuarto intermedio durante la sesión para recibirlos y los citaron para una nueva reunión el martes 30 de junio.

“Dentro de todo es positivo porque nos escucharon, que es lo que nosotros queríamos y lo que estábamos esperando hacía 10 días”, expresó Luna. También sostuvo que los representantes del sector llevarán sus planteos para explicar cuáles podrían ser, a su criterio, las ventajas y desventajas del ingreso de la aplicación.

Uno de los puntos centrales del reclamo es que remises y taxis se encuentran regulados por el Municipio. Las tarifas no son fijadas libremente por las empresas, sino mediante una ordenanza que, según explicó Luna, data de comienzos de los años 90 y contiene aspectos que el sector considera desactualizados.

“Nosotros somos tres empresas fuertes en Venado, estamos reguladas por el Municipio, no trabajamos como queremos ni nos manejamos con la tarifa que queremos”, afirmó. En ese sentido, planteó que la actividad viene reclamando una revisión del sistema de actualización tarifaria. Actualmente, según indicó, existen dos aumentos estipulados por año, aunque el sector propuso en distintas reuniones avanzar hacia ajustes trimestrales para evitar impactos más fuertes sobre los usuarios.

Luna también describió un escenario económico complejo para la actividad. Señaló que durante la pandemia había cerca de 400 remises en la ciudad y que hoy queda menos de la mitad. Para el sector, ese retroceso muestra que la discusión no puede reducirse a la preferencia de los usuarios por una aplicación, sino que debe contemplar la sustentabilidad de un servicio local que viene funcionando bajo reglas municipales.

Municipio y Concejo bajo presión

Pablo Velázquez, de Remises Libertad, puso el foco en la necesidad de que cualquier nuevo esquema permita competir de manera pareja. “La preocupación principal son las condiciones. Hoy las tarifas las regula el Municipio. Si existe alguna posibilidad de que entre alguna plataforma, que esperamos que no, pero si existe, tiene que ser de forma pareja, que nosotros también podamos competir”, señaló.

Velázquez advirtió que, si una parte del sistema queda regulada y otra no, se genera una desigualdad difícil de sostener. “Ellos no están regulados, hay un montón de factores en riesgo y en juego, y el Municipio no deja de ser un responsable solidario de eso”, sostuvo.

Desde el plano político, la concejala Florencia Giacometti, de Ciudad Futura, acompañó la necesidad de escuchar el planteo de los trabajadores. “Sabemos que son más de 250 familias de taxis y remises que dependen de esto como su única fuente de ingreso”, expresó. Además, señaló que el debate de Venado Tuerto debería mirar experiencias de otras ciudades santafesinas, como Rafaela, donde en distintas etapas se pasó de la prohibición a la regulación.

Para Giacometti, el desafío es que las ordenanzas no queden como letra muerta y puedan dar una respuesta efectiva a los trabajadores locales. “Vienen a exigirnos una respuesta y una explicación, y está muy bien que así sea porque es nuestro trabajo”, afirmó.

Audios, amenazas y una decisión política

El clima del debate se tensó con la circulación de audios en los que se proponían medidas de fuerza más duras. En los mensajes difundidos por el intendente se escuchan expresiones como quemar cubiertas frente a la Municipalidad, realizar un corte total en San Martín y Marconi, y bloquear la ciudad con taxis y remises sin contemplar el impacto sobre comerciantes, familias o vecinos que deban trasladarse.

En uno de los audios se plantea: “Corte total, que no pase nadie. Nada de suavidad. Acá hay que ir directamente a la yugular”.

Frente a ese escenario, Chiarella decidió fijar un límite público. El intendente sostuvo que el Municipio está dispuesto a conversar con todos los sectores, pero remarcó que el diálogo no puede estar condicionado por amenazas ni extorsiones.

La discusión, sin embargo, recién comienza. El próximo paso será la reunión prevista para el martes 30 de junio, donde representantes de remiseros y taxistas buscarán llevar sus planteos al Concejo. El debate de fondo ya no pasa únicamente por la llegada de Uber, sino por qué reglas tendrá Venado Tuerto para integrar, limitar o regular las plataformas de transporte dentro de un sistema local históricamente ordenado por el Municipio.

En ese punto se jugará una parte central de la discusión: cómo compatibilizar la libertad de elección de los usuarios, la innovación tecnológica y la necesidad de proteger condiciones de competencia razonables para quienes desde hace años prestan el servicio de taxis y remises en la ciudad.

Con información e imágenes de: Pueblo Regional, Radio Jota/TDC y VerTv.