Venado Tuerto: El crimen de Nicolás Godoy irá a juicio y Fiscalía pidió 32 años de prisión

La investigación por el homicidio de Nicolás Godoy quedó formalmente encaminada hacia el juicio oral. Este miércoles, pasado el mediodía, la fiscal Mayra Vuletic presentó ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) el requerimiento contra un hombre identificado por sus iniciales como JMB, acusado por ocho hechos delictivos.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena única de 32 años de prisión y pidió que el debate se realice ante un tribunal colegiado. La presentación tiene además un efecto procesal central: interrumpe la prescripción del expediente, cuyo plazo vencía el próximo 14 de julio, al cumplirse los 12 años previstos como límite para avanzar con la acusación.

El hecho principal atribuido al imputado es el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Nicolás Godoy. También se le imputa el daño ocasionado al incendiar un automóvil Volkswagen Quantum perteneciente a la víctima, maniobra que, según la hipótesis fiscal, habría tenido como objetivo eliminar evidencias vinculadas al crimen.

Una audiencia preliminar prevista para septiembre

El próximo paso será la audiencia preliminar, instancia en la que la Fiscalía deberá exponer ante el magistrado las pruebas reunidas para sostener el pedido de juicio. Se estima que esa audiencia podría realizarse durante septiembre, debido a la cantidad de hechos acumulados en el expediente y al número de testigos previstos.

Además del crimen de Godoy, JMB está acusado por otros siete hechos delictivos. Entre ellos figuran cuatro episodios de lesiones dolosas en contexto de violencia de género, además de encubrimiento, daño y usurpación.

El imputado permanece detenido con prisión preventiva. La medida había sido dispuesta el 4 de marzo por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Adrián Godoy, y fue confirmada el pasado 22 de mayo por la Cámara de Apelaciones.

De esta manera, la acusación llega a una etapa clave antes del vencimiento del plazo de prescripción. Ese punto resulta relevante porque, sin la presentación fiscal, el expediente podía quedar comprometido por el paso del tiempo, después de casi 12 años de investigación.

La desaparición de Nicolás Godoy

La familia de Nicolás Godoy denunció su desaparición el 15 de julio de 2014. Desde entonces, la investigación se extendió durante más de una década sin resultados concretos que permitieran establecer qué había ocurrido con el joven ni determinar el lugar donde podía encontrarse su cuerpo.

El avance más importante se produjo a fines de 2025, a partir del testimonio de una persona con identidad reservada. Esa declaración permitió reconstruir una nueva hipótesis: que Godoy habría sido asesinado y que JMB habría participado en el hecho.

Durante la audiencia imputativa, la fiscal Vuletic sostuvo que el crimen se habría originado por una supuesta deuda entre ambos, quienes hasta ese momento mantenían una relación de amistad. Según la acusación, luego de cometer el homicidio, el imputado habría hecho desaparecer el cuerpo en un lugar que todavía no pudo ser determinado.

La Fiscalía también sostiene que, después del crimen, JMB habría incendiado el vehículo de la víctima para borrar rastros. Ese automóvil, un Volkswagen Quantum, pertenecía a Godoy y forma parte de los hechos incorporados en el requerimiento presentado ante la OGJ.

Un juicio sin el cuerpo de la víctima

Uno de los aspectos centrales del caso es que la acusación avanza sin que el cuerpo de Nicolás Godoy haya sido hallado. Ese punto fue planteado desde el inicio como uno de los principales desafíos jurídicos de la investigación, ya que el expediente se apoya en otros elementos probatorios para sostener la hipótesis del homicidio.

Sobre esa cuestión, la fiscal recordó que existen antecedentes jurisprudenciales que avalan la realización de juicios aun cuando no se haya encontrado el cuerpo de la víctima. Entre ellos mencionó causas por delitos de lesa humanidad y antecedentes más recientes, como el homicidio de Paula Perassi.

Después de casi 12 años, el expediente ingresa en una etapa decisiva. La audiencia preliminar será la instancia previa para definir si la causa llega finalmente al debate oral, donde la Fiscalía buscará sostener la acusación contra JMB y el pedido de 32 años de prisión.