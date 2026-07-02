Ruta Nacional 33: Más siniestros y un reclamo que vuelve a apuntar al abandono

La Ruta Nacional 33 volvió a quedar en el centro de la preocupación por el aumento de los siniestros viales y el persistente deterioro de la traza. Un informe elaborado por la ONG Construir Hacer, de Casilda, advierte que durante el segundo trimestre de 2026 se registró un incremento de incidentes respecto del mismo período del año pasado y también en comparación con el primer trimestre de este año.

De acuerdo con el relevamiento, entre abril y junio de 2026 se contabilizaron 50 siniestros viales sobre la Ruta Nacional 33, frente a los 31 registrados en el segundo trimestre de 2025. El dato marca un crecimiento significativo en un corredor nacional clave para el sur santafesino, utilizado diariamente por trabajadores, transportistas, productores, familias y vecinos de numerosas localidades.

El informe también precisa que en el segundo trimestre de este año hubo 18 personas lesionadas, mientras que en igual período de 2025 se habían registrado 12. En cuanto a los vehículos involucrados, la cifra pasó de 49 a 70 unidades, otro indicador que expone el aumento de hechos viales sobre una ruta que desde hace años acumula reclamos por obras, mantenimiento y mejores condiciones de circulación.

Más incidentes en el segundo trimestre

La comparación con el primer trimestre de 2026 también muestra una suba importante. Según los datos difundidos por Construir Hacer, entre enero y marzo se habían registrado 27 siniestros viales, mientras que entre abril y junio la cifra trepó a 50. De ese modo, el total acumulado durante el año llega a 77 incidentes viales.

En el acumulado de 2026, la ONG relevó además 3 víctimas fatales, 30 personas lesionadas y 99 vehículos involucrados. Si bien en el segundo trimestre de este año se registró una víctima fatal, contra siete fallecidos en igual período de 2025, el descenso en ese indicador convive con una suba general de los siniestros, los lesionados y los vehículos afectados.

El cuadro vuelve a encender una alarma sobre la seguridad vial en la Ruta Nacional 33, una traza estratégica que conecta localidades productivas, centros urbanos y corredores de transporte, pero que continúa mostrando problemas estructurales de mantenimiento.

Un registro histórico que expone la gravedad del problema

El informe de la ONG Construir Hacer también presenta una mirada acumulada sobre el período 2020-2026. En esos años, sobre la Ruta Nacional 33 se registraron 694 siniestros viales, con 81 víctimas fatales, 384 personas lesionadas y 1.050 vehículos involucrados.

Esos números permiten dimensionar una problemática que excede la coyuntura. No se trata solamente de un trimestre con más incidentes, sino de una tendencia sostenida que desde hace años golpea a quienes transitan el corredor. Cada nuevo siniestro vuelve a poner en discusión el estado de la ruta, la falta de obras de fondo y la ausencia de respuestas visibles por parte del Estado nacional.

La ruta, los conductores y una discusión pendiente

El deterioro de la carpeta asfáltica aparece como uno de los puntos centrales del reclamo. Baches, deformaciones, banquinas deficientes y falta de mantenimiento son parte de las advertencias que se repiten en distintos tramos de la Ruta 33. Sin embargo, el informe también reconoce que muchos hechos viales se explican por conductas humanas imprudentes, como el uso del celular al conducir, el consumo de alcohol o sustancias, distracciones al volante y maniobras de riesgo.

En ese sentido, la seguridad vial requiere una mirada integral. La infraestructura en mal estado aumenta los riesgos, pero también resultan indispensables los controles, la educación vial y la responsabilidad de quienes conducen. El problema no se resuelve con una sola medida, aunque el reclamo por obras y mantenimiento aparece como una deuda urgente.

La ONG también plantea un interrogante que se repite entre usuarios de rutas nacionales: cuál es el destino de los recursos vinculados a la carga tributaria sobre los combustibles, mencionados en el informe en relación con la Ley 23.966. El planteo apunta a una demanda concreta: que esos fondos se traduzcan en mantenimiento, reparación y obras nuevas en corredores que hoy muestran un deterioro cada vez más evidente.

Un reclamo que se sostiene en el tiempo

La Ruta Nacional 33 sigue siendo noticia, pero no por mejoras o nuevas obras, sino por siniestros, víctimas y reclamos que se repiten. Para las localidades atravesadas por el corredor, el problema no es abstracto: forma parte de la vida cotidiana de quienes viajan por trabajo, estudio, salud, producción o actividad comercial.

Los datos difundidos por Construir Hacer vuelven a exponer una situación crítica y una preocupación regional que lleva años sin respuestas de fondo. Mientras la traza continúa deteriorándose, los usuarios siguen reclamando una intervención concreta que permita reducir riesgos y recuperar condiciones mínimas de seguridad en una ruta nacional clave para el sur santafesino.