Frío polar en Argentina con mínimas bajo cero en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó el ingreso de una masa de aire de origen antártico que avanzará desde la Patagonia hacia el centro y el norte del país. En el sur santafesino, las mínimas podrían ubicarse cerca de los -3 °C.

Una masa de aire antártico avanza sobre el país

Argentina comienza a transitar una de las irrupciones de frío más intensas de la temporada. El Servicio Meteorológico Nacional informó que, desde este martes 30 de junio, una masa de aire de origen antártico afectará a gran parte del territorio nacional, con un marcado descenso de temperaturas, heladas generalizadas y posibles nevadas en distintas regiones del país.

El fenómeno ingresará en primer término por la Patagonia y, entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio, avanzará hacia la franja central y el norte argentino. El impacto será más fuerte en el sur del país, pero también se sentirá con claridad en la zona central, incluida la provincia de Santa Fe.

Según el informe oficial, en Patagonia y Cuyo las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre -12 °C y 0 °C, con valores incluso inferiores a -20 °C en sectores de la meseta patagónica. En esas regiones, las máximas también serán muy bajas y podrían oscilar entre -5 °C y 7 °C durante las jornadas más frías.

El frío también llegará al centro y al norte argentino

En la franja central del país, los días más fríos se esperan entre miércoles y viernes. Para esa zona, el SMN proyecta mínimas de entre -8 °C y 0 °C, mientras que en el norte argentino los registros podrían moverse entre -2 °C y 8 °C, de acuerdo con la ubicación y las condiciones locales.

El descenso térmico también se reflejará en las máximas. En el centro del país, los valores previstos se ubicarán entre 6 °C y 12 °C, mientras que en el norte oscilarán entre 10 °C y 18 °C. La combinación de aire muy frío, noches despejadas y viento del sector sur favorecerá la formación de heladas en amplias zonas.

El informe del SMN también advierte sobre la posibilidad de nevadas en la meseta patagónica, zonas bajas de Cuyo y áreas serranas de Córdoba, San Luis y el noroeste argentino. Las nevadas más significativas se esperan sobre la meseta de Neuquén y el centro y sur de Mendoza, con acumulados que podrían ubicarse entre 5 y 15 centímetros.

Santa Fe tendrá un fuerte descenso de temperatura

En Santa Fe, el impacto será dispar según la región. Para la capital provincial y sus alrededores, el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL prevé un descenso progresivo de las temperaturas, con mínimas de 5 °C el miércoles, 4 °C el jueves y 2 °C el viernes. Las máximas también bajarán y podrían ubicarse entre 15 °C y 11 °C hacia el cierre de la semana.

El escenario será más riguroso en el sur santafesino. En Venado Tuerto, por ejemplo, las proyecciones marcan una mínima cercana a -3 °C para el miércoles 1° de julio y de -2 °C para el jueves 2. En ese contexto, la región podría atravesar mañanas con heladas y temperaturas bajo cero, especialmente en zonas rurales, sectores abiertos y áreas con menor cobertura urbana.

Por ese motivo, el dato más fuerte para la provincia aparece concentrado en el sur santafesino, donde el ingreso de aire frío puede dejar registros negativos. En la ciudad de Santa Fe, en cambio, el descenso será importante, pero con mínimas por encima de cero según los pronósticos disponibles.

Recomendaciones ante temperaturas extremas

El sistema de alerta por temperaturas extremas del SMN advierte que los eventos de frío pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en niños, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Entre las recomendaciones oficiales se encuentran evitar la exposición prolongada al frío, usar varias capas de ropa liviana en caso de salir al exterior, calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura, tomar líquidos y no consumir alcohol como forma de combatir el frío.

También se recomienda prestar especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, no automedicarse ante síntomas asociados al frío y consultar al centro de salud más cercano en caso de complicaciones. El uso seguro de calefactores será otro punto clave durante las jornadas de temperaturas más bajas.

La irrupción de aire antártico marcará así el comienzo de julio con condiciones plenamente invernales en casi todo el país. Para Santa Fe, el pulso más frío se sentirá entre miércoles y viernes, con especial impacto en el sur provincial, donde las mínimas podrían caer por debajo de cero.