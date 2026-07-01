Villa Cañás: Vacaciones de invierno con cine, teatro y juegos para toda la familia

Con la llegada del receso escolar, la Municipalidad de Villa Cañás programó una serie de actividades gratuitas para que niños, niñas y familias puedan disfrutar de las vacaciones de invierno en distintos espacios de la ciudad.

La iniciativa será coordinada por la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura y Educación, con una agenda que incluirá juegos recreativos y deportivos, música, cine infantil y teatro. Las propuestas se desarrollarán durante dos semanas, tanto en plazas barriales como en el Centro Cultural Municipal.

Uno de los ejes será la ocupación de los espacios públicos con jornadas al aire libre. Las actividades en plazas comenzarán el martes 7, desde las 14 horas, en la Plazoleta Barrio Pardo. Luego continuarán el viernes 10 en la Plaza “Luis Lavelli”, del barrio Fonavi.

La programación seguirá durante la segunda semana del receso. El martes 14, la jornada se realizará en la Plaza “Pachamama”, del barrio 4 Hectáreas, mientras que el jueves 16 será el turno de la Plaza Malvinas Argentinas, en barrio Norte.

Ese último encuentro tendrá además una participación especial, ya que se sumarán los arqueólogos Juan David Ávila y Mariela Gallego con el proyecto “Encadenando Pasados”, una propuesta orientada a acercar contenidos vinculados con la historia y el patrimonio.

La agenda también incluirá actividades bajo techo. El miércoles 8, a las 14 horas, se proyectará “Súper Mario Galaxy, la película” en el Centro Cultural Municipal, con entrada libre y gratuita.

En tanto, el domingo 12, a las 15 horas, se presentará “El Rey León, el musical”, también en el Centro Cultural y con acceso gratuito para el público.

Además, durante las jornadas acompañarán emprendedores cañaseños, con venta de tortas y carros pochocleros, sumando una alternativa gastronómica para quienes participen de los encuentros.

Desde el municipio señalaron que la programación busca ofrecer opciones cercanas, gratuitas y distribuidas en distintos barrios, para que las familias puedan compartir el receso escolar con actividades culturales, recreativas y comunitarias.

Cronograma de actividades

Juegos en las plazas desde las 14 horas

Martes 7: Plazoleta Barrio Pardo.

Viernes 10: Plaza “Luis Lavelli”, barrio Fonavi.

Martes 14: Plaza “Pachamama”, barrio 4 Hectáreas.

Jueves 16: Plaza Malvinas Argentinas, barrio Norte.

Cine infantil

Miércoles 8, a las 14 horas: “Súper Mario Galaxy, la película”, en el Centro Cultural Municipal.

Teatro

Domingo 12, a las 15 horas: “El Rey León, el musical”, en el Centro Cultural Municipal.