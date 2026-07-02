Venado Tuerto: El Concejo aprobó 23 cuadras de pavimento que deberán pagar los frentistas

La ordenanza declara de interés público y pago obligatorio obras en siete barrios de la ciudad. El tramo más extenso será sobre Antártida Argentina, en barrio Santa Fe, y se vincula con la segunda etapa del emisario pluvial de calle Neuquén.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó la Ordenanza Nº 6077/26, que declara de interés público y pago obligatorio la ejecución de 23 cuadras de pavimento en distintos sectores de la ciudad. La medida alcanza a calles de los barrios Victoria, Pedro Iturbide, Ciudad Nueva, Santa Fe, Alejandro Gutiérrez, Norte y Bernardino Rivadavia.

El dato central no pasa sólo por la ampliación de la infraestructura vial. Al quedar incorporadas bajo esa figura, las obras deberán ser afrontadas por los frentistas alcanzados, bajo el régimen de contribución de mejoras.

La ordenanza fue sancionada en la sesión del 10 de junio y apunta a completar tramos pendientes, enlazar calzadas existentes, mejorar accesos barriales y resolver problemas de escurrimiento pluvial en distintos puntos de Venado Tuerto.

Según explicó el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini, las cuadras incluidas ya contaban con al menos el 35 por ciento de pago por parte de los frentistas. Ese fue uno de los argumentos para avanzar con la declaración, junto con la ubicación estratégica de las arterias y su vinculación con otras obras de infraestructura.

Las cuadras incluidas en la ordenanza

En barrio Victoria, la norma contempla la pavimentación de Vuelta de Obligado entre Los Andes y Cerrito; Vuelta de Obligado entre Cerrito y Ayacucho; Los Andes entre Santiago Brett y Vuelta de Obligado; y Santiago Brett entre Ituzaingó y 3 de Febrero.

Los fundamentos remarcan la importancia de Vuelta de Obligado como acceso al barrio y señalan la necesidad de mejorar el escurrimiento pluvial en un sector donde actualmente el drenaje se realiza por cunetas abiertas.

En barrio Pedro Iturbide, las obras previstas son fajas centrales sobre Runciman entre Turner y Brett; Atilio Larrea entre Alem y Runciman; y Pedro Iturbide entre Falucho y San Lorenzo. En estos casos, el texto aprobado sostiene que se trata de tramos con cordones existentes que funcionan como accesos desde avenidas principales hacia el interior del barrio.

En Ciudad Nueva, la cuadra incorporada es José Martí entre Catamarca y Libertad. De acuerdo con los considerandos, se trata de un tramo pendiente que permitirá enlazar calzadas existentes y evitar anegamientos.

Antártida Argentina, el eje más extenso del plan

El mayor paquete de cuadras se concentra en barrio Santa Fe, donde se aprobó la ejecución de nueve cuadras de faja central sobre Antártida Argentina, entre Antonio Pinto Lucero y Gobernador Sylvestre Begnis.

La intervención comprende los tramos de Antártida Argentina entre Gobernador Cullen, Gobernador Crespo, Gobernador Oroño, Gobernador Iriondo, Gobernador Pujato, Gobernador Gálvez, Gobernador Molina, Gobernador Tessio y Gobernador Sylvestre Begnis.

Según los fundamentos de la ordenanza, esta arteria concentra buena parte del tránsito hacia el sector sur del barrio y presenta frecuentes problemas de anegamiento y deterioro de la calzada estabilizada. Por eso, la pavimentación aparece vinculada tanto a la circulación vehicular como al ordenamiento hidráulico del sector.

Pellegrini sostuvo que “estas 23 cuadras de pavimento representan una inversión muy importante para la ciudad. Son obras estratégicas que mejoran la circulación, brindan mayor seguridad, favorecen el escurrimiento de las aguas y generan mejores condiciones para el desarrollo de cada barrio”.

Cuánto deberán pagar los vecinos

Si bien las obras fueron declaradas de interés público, los frentistas deberán abonar el porcentaje correspondiente como en cualquier otra cuadra ejecutada por contribución de mejoras.

De acuerdo con la explicación brindada por Pellegrini, una vez finalizada la pavimentación, el monto llegará en la boleta de deuda y podrá abonarse hasta en 48 cuotas. También existirá la posibilidad de realizar un convenio con la Municipalidad, con menos cuotas o entregas según cada caso.

El edil señaló además que el costo del pavimento ejecutado por el Municipio es de 190.000 pesos el metro en cuadras que requieren entubamiento y de 160.000 pesos el metro cuando se trata solamente de faja central. Según indicó, esos valores permanecerán congelados hasta el 31 de diciembre de 2026.

En el listado también aparecen cuadras que habían quedado fuera de otras etapas de planificación porque los vecinos no llegaban a cumplir con el porcentaje de pago requerido. Uno de los casos mencionados es Quintana entre Italia y Almafuerte, en barrio Norte.

El vínculo con el emisario de calle Neuquén

La obra sobre Antártida Argentina se articula con otro proyecto aprobado por el Concejo: la Ordenanza Nº 6078/26, mediante la cual se solicita al Gobierno provincial el aporte de fondos no reintegrables para ejecutar la segunda etapa del Emisario Pluvial calle Neuquén.

Ese proyecto tiene un costo estimado de 573.994.415,67 pesos y será financiado con fondos de la Ley Nº 12.385, conocida como Fondo de Obras Menores. A diferencia de las cuadras de pavimento declaradas de pago obligatorio, el emisario no será susceptible de recupero por contribución de mejoras.

La segunda etapa contempla 274,60 metros lineales de emisario de hormigón armado, 215 metros de cañerías de 0,60 metro, otros 576 metros de cañerías de 0,80 metro, 10 cámaras de registro e inspección y 24 sumideros de captación.

De esta manera, el esquema combina dos vías de financiamiento distintas: por un lado, la pavimentación que deberán pagar los frentistas alcanzados; por el otro, una obra pluvial que el Municipio busca ejecutar con aportes provinciales no reintegrables.

Otros sectores alcanzados por la obra

En barrio Alejandro Gutiérrez, la ordenanza incluye Urquiza entre Correa Llovet y Matheu; Alejandro Gutiérrez entre Urquiza y Derqui; Juan José Paso entre Urquiza y Derqui; y Juan José Paso entre Derqui y Antártida Argentina.

Los fundamentos señalan que estos tramos permitirán enlazar calzadas pavimentadas y mejorar un sector cuyo desarrollo de infraestructura fue postergado durante años.

En barrio Norte, la cuadra aprobada es Quintana entre Italia y Almafuerte. El Concejo la considera prioritaria porque permite completar el acceso al barrio y a la Terminal de Ómnibus desde avenida Santa Fe, en un tramo que actualmente presenta restricciones de circulación y anegamientos.

Finalmente, en barrio Bernardino Rivadavia se incorporó Juan Bautista Alberdi entre Berutti y Monseñor E. Borgarino. El objetivo es completar el enlace pavimentado desde la Ruta Nacional Nº 8 hasta calle Patricio Boyle, como acceso a ese sector del barrio y a calle Vieytes.

Pellegrini remarcó que “cada cuadra de pavimento que se concreta es una mejora directa para los vecinos”. Sin embargo, la ordenanza también deja planteado el otro dato central: la mejora urbana llegará acompañada por el cobro correspondiente a quienes tengan frente sobre las calles incluidas.