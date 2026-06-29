Venado Tuerto inicia la modernización de calle Belgrano para transformar su principal corredor comercial

El Gobierno de Venado Tuerto puso en marcha la obra de modernización integral de calle Belgrano, una intervención urbana que apunta a renovar el principal corredor comercial de la ciudad y fortalecer uno de los espacios económicos más dinámicos del sur santafesino.

El proyecto contempla el recambio de veredas, nueva iluminación LED, accesibilidad universal, arbolado urbano, señalética y estaciones para la separación de residuos. La obra será ejecutada con recursos provenientes del ahorro generado durante la remodelación de la Plaza San Martín.

La intervención busca revalorizar una arteria clave del microcentro, mejorar la experiencia de compra, favorecer la permanencia de los clientes y acompañar el crecimiento de la actividad comercial en el área central.

El corredor comercial más importante de la ciudad

Calle Belgrano es considerada el principal corredor comercial de Venado Tuerto y uno de los puntos de referencia para toda la región. Su oferta de comercios, servicios y propuestas gastronómicas la convierte en un polo de atracción permanente para vecinos de la ciudad y de numerosas localidades cercanas.

Desde hace años, el microcentro venadense funciona como destino habitual para quienes llegan a realizar compras, hacer trámites o disfrutar de una jornada de paseo. Esa circulación cotidiana de vecinos y visitantes explica la decisión de acompañar el movimiento económico con infraestructura urbana moderna, accesible y de calidad.

Una obra con cuatro ejes principales

La modernización contempla cuatro líneas centrales de trabajo. Por un lado, se reforzará la iluminación LED sobre las veredas, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad del espacio público. También se avanzará con la renovación completa de las veredas, bajo criterios de accesibilidad universal.

Además, se incorporarán cestos para la separación de residuos y se plantará nuevo arbolado urbano. La intervención incluirá nueva señalética, con materiales de mayor durabilidad y menor necesidad de mantenimiento.

El diseño mantendrá la estética aplicada en la Plaza San Martín, con la intención de generar una continuidad visual entre el principal espacio público de la ciudad y el corredor comercial más relevante del microcentro.

Relevamiento previo y acceso a los comercios

Antes del inicio de los trabajos, la Cooperativa de Obras Sanitarias realizará un relevamiento preventivo de las redes de servicios. El objetivo es evitar futuras roturas o intervenciones una vez finalizada la obra.

Durante la ejecución se mantendrá el tránsito vehicular y también el acceso peatonal a los comercios, mediante rampas provisorias. En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Productivo habilitará un canal de comunicación directa con los comerciantes para informar avances, coordinar detalles y atender consultas durante el desarrollo de los trabajos.

El inicio de una renovación más amplia

Desde el Gobierno municipal señalaron que la modernización de calle Belgrano representa el primer paso de un proceso más amplio de renovación de corredores comerciales en Venado Tuerto. La intención es que esta experiencia pueda replicarse luego en otras arterias de la ciudad.

“Queremos que la calle Belgrano se convierta en una experiencia comercial distinta e innovadora, potenciando el centro y generando un espacio más atractivo para vecinos, comerciantes y visitantes”, destacaron desde el Municipio.

Con esta obra, la ciudad busca consolidar al microcentro como un espacio comercial más ordenado, accesible y atractivo, en línea con el peso que calle Belgrano tiene para la economía local y regional.