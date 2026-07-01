San Gregorio: Detuvieron a un joven en una causa por grooming y amenazas coactivas

Un joven de 22 años fue detenido en San Gregorio durante un allanamiento realizado en el marco de una causa por grooming y amenazas coactivas. El procedimiento fue encabezado por la Policía de Investigaciones y permitió el secuestro de teléfonos celulares, una notebook, cámaras fotográficas y otros elementos de interés.

La medida judicial se concretó en un domicilio ubicado en calle Suipacha al 400, donde fue detenido Franco O., señalado como el principal investigado. La causa continúa bajo directivas del fiscal Mauro Menéndez.

Allanamiento y secuestro de elementos

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género.

En particular, intervino el Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Venado Tuerto, con colaboración de personal del Departamento Operativo Rufino.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares, una notebook, dos cámaras fotográficas y otros dispositivos, que serán analizados en el marco de la investigación. Este tipo de material puede resultar clave para reconstruir comunicaciones, contactos, archivos o mensajes vinculados al expediente.

El detenido fue alojado en la Comisaría 15ª

Una vez finalizadas las diligencias de rigor, y por disposición del fiscal interviniente, el joven fue trasladado y alojado en la Comisaría 15ª de San Gregorio, donde quedó a disposición de la Justicia.

El caso se encuentra en etapa investigativa, por lo que no se brindaron mayores detalles sobre la identidad de posibles víctimas ni sobre el contenido de las comunicaciones analizadas, en resguardo del proceso judicial y de las personas involucradas.

El expediente está vinculado a una denuncia por grooming, delito que refiere al contacto de una persona adulta con niñas, niños o adolescentes a través de medios digitales con fines de vulneración sexual, y por amenazas coactivas, figura penal asociada a intimidaciones destinadas a condicionar o forzar la conducta de otra persona.