Sancti Spíritu: Prisión preventiva para un hombre investigado por abusar sexualmente de una niña

Un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales como EOL, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal por abusos sexuales cometidos contra una niña en la localidad de Sancti Spíritu, departamento General López. Los hechos atribuidos habrían ocurrido entre noviembre de 2021 y el mismo mes de 2023, cuando el imputado era pareja de la madre de la víctima.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Mauro Menéndez y dispuesta por la jueza Lorena Garini, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rufino. Según informó el Ministerio Público de la Acusación, la Defensa se opuso al pedido de la Fiscalía, aunque la magistrada resolvió hacer lugar a la prisión preventiva.

Menéndez valoró que “la magistrada avaló nuestro pedido aunque la Defensa se opuso”, y sostuvo que “los riesgos procesales estaban latentes y sólo podían ser neutralizados con la prisión preventiva”.

Abusos reiterados en un contexto familiar

De acuerdo con la atribución fiscal, los abusos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en una vivienda de Sancti Spíritu donde convivía el grupo familiar. Al momento de los hechos, la víctima transitaba su escolaridad primaria.

El fiscal precisó que “en reiteradas oportunidades entre noviembre de 2021 y el mismo mes de 2023, el imputado abusó sexualmente de la hija de su pareja en una vivienda en la que residía el grupo familiar”.

En ese sentido, el funcionario del MPA remarcó que el vínculo del acusado con la madre de la niña y la convivencia fueron elementos relevantes dentro de la investigación. El hombre investigado tenía un rol de autoridad frente a la víctima y solía quedar a cargo de su cuidado, según la hipótesis fiscal.

Menéndez especificó que “el hombre investigado se aprovechó del rol de autoridad que tenía frente a la niña, quien solía quedarse al cuidado de él”. Además, detalló que “para concretar los ilícitos, el imputado aprovechaba momentos en los que las otras personas que vivían con ellos estaban durmiendo o fuera del domicilio”.

La calificación penal atribuida

Al imputado se le atribuyó la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. La calificación contempla como agravantes que los hechos habrían sido cometidos por una persona encargada de la guarda de la víctima y contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia.

Con la resolución dictada por la jueza Garini, el acusado permanecerá privado de su libertad mientras avanza la investigación penal. Como ocurre en esta etapa del proceso, la prisión preventiva no implica una condena, sino una medida cautelar dispuesta para asegurar el desarrollo de la causa y neutralizar los riesgos procesales señalados por la Fiscalía.

La investigación continúa a cargo del fiscal Mauro Menéndez, del Ministerio Público de la Acusación.